Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran kimdir, nerede, bulundu mu? Valilikten açıklama geldi!
Kayıp Narin son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 21 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Küçük kızın kaçırıldığı şüphesi üzerinde durulurken bazı sosyal medya hesaplarında Narin'in cenazesinin bulunduğuna yönelik paylaşımlar yapıldı. Konu ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi. Peki Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran kimdir, nerede, bulundu mu? İşte Kayıp Narin Güran son dakika gelişmeleri…
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21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Günlerdir haber alınamayan Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mahalleye girişi çıkış yapan toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi. Bölgedeki 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı. Küçük kıza dair bir ize ulaşılamazken sosyal medyada yayılan 'Narin Güran'ın cenazesi bulundu' iddiası üzerine Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi. Peki, Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran kimdir, nerede, bulundu mu? İşte tüm detaylar…
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KAYIP NARİN BULUNDU MU?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan dönerken kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.
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Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor. Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti, kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.
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VALİLİKTEN CANSIZ BEDENİ BULUNDU İDDİALARINA YALANLAMA
Küçük kızı arama çalışmaları kaybının 4'üncü gününde de tüm hızıyla devam ederken bazı sosyal medya hesaplarında Narin'in cenazesinin bulunduğuna yönelik paylaşımlar yapıldı.
Diyarbakır Valiliği, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur." ifadeleri kullanıldı.
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NARİN GÜRAN OLAYI NEDİR, KAÇIRILDI MI?
Olay, 21 Ağustos’ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmedi. Ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.
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Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca Narin'in babası Arif Güran akşam 20.15'te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.
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ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi’nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
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Çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi. Ayrıca Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı.
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Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca arama çalışması yürüttü.
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9 BİN 300 ARAÇ KONTROL EDİLDİ
AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.
Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yaptı. Arama çalışmalarında bugüne kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi.
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22 AĞUSTOS'TA TERLİĞİ BULUNMUŞTU
Arama çalışmalarında 22 Ağustos gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu.
Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak, aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu ifade etti.
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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerinde Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği yer aldı.
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