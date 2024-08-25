21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Günlerdir haber alınamayan Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mahalleye girişi çıkış yapan toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi. Bölgedeki 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı. Küçük kıza dair bir ize ulaşılamazken sosyal medyada yayılan 'Narin Güran'ın cenazesi bulundu' iddiası üzerine Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi. Peki, Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran kimdir, nerede, bulundu mu? İşte tüm detaylar…