04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Batman'da kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişinin gösterdiği yerde yapılan kazıda cansız bedene ulaşıldı.
AA'nın haberine göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde ikamet eden Hamit Dal'dan (56) yakınları iki gündür haber alamadı. Kendilerine yapılan kayıp ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı aile bireylerinin katılımıyla evin çevresinde inceleme yaptı. Dal'ın iki gün önce evin karşısındaki Eyüp Sultan Camisi'ne sabah namazı için gittiği, son olarak camiden çıkarken görüldüğü bilgisine ulaşıldı.
Caminin güvenlik kameralarını inceleyen polis, iki gün önce sabah saatlerinde Dal'ın oğlu A.D'nin (21) yanındaki bir kişi ile evden çıkardıkları bir çuvalı otomobile yüklediğini tespit etti. Gözaltına alınan A.D, ifadesinde babasının cansız bedenini gömdüğü yerle ilgili bilgi verdi. Polislerce A.D'nin belirttiği, Batman-Hasankeyf kara yolu kenarındaki yerde yapılan kazıda Dal'ın cansız bedeni bulundu. Ceset otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderildi.
Öte yandan, A.D'nin babası için polise kayıp ihbarında bulunduğu, diğer aile bireyleriyle babasını aradığı, babasının fotoğrafının bulunduğu kayıp ilanlarını sokak sokak gezerek duvarlara astığı öğrenildi.
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