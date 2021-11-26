Bir dönemin ünlü modeli yaşamını yitirdi

DHA

1990'lı ve 2000'li yılların aranılan manken ve oyuncusu Kaya Olgar, hayatını kaybetti. Olgar, 57 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi organizatör Tuncay Erkul, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu.

22 senedir Muğla Köyceğiz Yeşilköy'de yaşayan Kaya Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KAYA OLGAR HAKKINDA

Bir dönemin önemli manken ve fotomodellerinden olan Kaya Olgar, "Arka Sokaklar" (2006), "Yedi Numara" (2000), "Gelinlik Kız" (2000), "Çılgın Bediş" (1998), "Gurur" (1994), "İki Kız Kardeş" (1992), "Kavanozdaki Adam" (1987) gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.