Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak yağmur seli de beraberinde getirdi. Selin’in bastığı İnkaya ve Topkaya köylerinde hasar tespit çalışmaları başlatılırken, selden dolayı evler ve araçlar zarar gördü. Çok sayıda ev sular altında kalırken, sel suları araçları önüne katarak metrelerce sürüklendi. Köylerde büyükbaş hayvanlar telef oldu.
Kaymakam Recep Koşal’ın talimatlarıyla İnkaya köyüne, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri vatandaşlar ile birlikte selden arkaya kalan çamurları temizledi.
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “İlçemiz İnkaya köyünde 14.08.2021 tarihinde öğleden sonra meydana gelen yoğun yağış sonrası oluşan sel sonucu vatandaşlarımızın evlerinde ve araçlarında maddi hasar oluşmuştur. Can kaybımız yoktur. Özel idare, jandarma, afad ve sosyal yardımlaşma vakfı ekiplerimiz olay yerine geçilmeden intikal etmiş olup hasar tespit ve yardım çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi.
"HER ŞEY 10 DAKİKADA OLDU"
Sel suları önüne aldığı araçları ve hayvanları sürükleyerek götürdü. Köyün ortasından geçen derenin taşması ve köprülerin tıkanması sonucu çok sayıda evi su bastı.Araç ve evlerde hasar oluşurken, çok sayıda hayvan telef oldu.
Köylülerin durumu bildirmesi üzerine köye AFAD, jandarma, JAK ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.İnkaya köyünün altında bulunan ve sele maruz kalan Topkaya köyünde de sel hasara neden oldu.İnkaya köyünde evi su basan Resul Bayar, AA muhabirine, her şeyin 10 dakika içerisinde olduğunu söyledi.Selin etkili olduğu anda ailesi ile evde olduğunu anlatan Bayar, "Kapıyı çekme fırsatımız olmadı. Çoluk çocuk içerideydi, onları hemen dışarı attım. Evi su bastı, bu hale geldi." ifadelerini kullandı.
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