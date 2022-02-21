Karısı kalbinden bıçakladı! Korkunç olay!

Son dakika haberler... Kayseri'de akılalmaz bir cinayet işlendi. Olay, saat 01.00 sıralarında Develi ilçesi, Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre kamyon şoförü Mehmet Ateşsoy (52) ile eşi Fatma Ateşsoy (44) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Fatma Ateşsoy, eşini kalbinden bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldıran Mehmet Ateşsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Fatma Atasoy gözaltına alındı. Atasoy, polisteki ilk ifadesinde, "Eşim Mehmet Atasoy ile aramızda geçimsizlik nedeniyle sürekli tartışma yaşanırdı. Bana sürekli şiddet uyguluyordu.

Olay gecesi Mehmet elinde bıçakla üzerime geldi, aramızda arbede yaşandı. Bu sırada bıçak yere düştü. Mehmet de bıçağın üzerine düştü. Bıçaklamadım" dediği belirtildi.