Kardeşinin evinde başından vuruldu

Samsun'da Şeyda T. (30), kardeşinin evinde silahla kafasından vurulmuş halde bulundu.

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Çorum'da ikamet eden Şeyda T. (30), Samsun'daki kardeşine misafirliğe geldi. Şeyda T. kardeşinin evinde kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.