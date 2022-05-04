Kar değil dolu! O ilde şaşırtan görüntüler

Sivas kent merkezi Kovalı mevkisi ile Zara ilçesinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı yaklaşık 15 dakika etkili oldu.

İHA'nın haberine göre, sağanak yağmurla başlayan ve doluya dönüşen yağışlar nedeniyle Zara ilçesinde vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, çatılar beyaza büründü.

Kovalı mevkiinde araçlar kara yolunda güçlükle ilerledi. Su birikintileri ve dolu, yayalara zor anlar yaşattı.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN