Kapı faciası! Gencin feci sonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpıp devrilen motosiklet sürücüsüne, başka bir aracın çarpması kameraya yansıdı.

Vatan Caddesi'nde Suriyeli Beşşar El Assaf, motosikletiyle seyir halindeyken yol kenarında duran otomobilin açılan kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Assaf, karşı yönden gelen bir otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan Assaf, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde kurtarılmadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Assaf'ın motosikletle seyir halindeyken açılan otomobilin kapısına çarpma anı ve karşı yönden gelen otomobilin ise Assaf'a çarpması görülüyor.