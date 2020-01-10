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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Kanal İstanbul Çalıştayı başladı.

Çalıştay açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesini ameliyata benzeterek, "Hayatı ciddi şekilde etkileyecek bir projeden bahsediyoruz. Kanal İstanbul mecbur olmadıkça hiç kimsenin evet demeyeceği çok riskli bir ameliyat olduğunu söylemek isterim. İstanbul kesip biçilecek, hayati sistemlerinin zarar göreceği bir ameliyat. Bazı bölgeleri felç olacak, kimi yerleri sakat kalacak" dedi.

"82 milyon vatandaşımızla ikna olmak zorundayız" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Bu çalıştay İstanbul'un bağrına batırılacak bıçağın bütün risklerini bilimsel olarak ortaya koymayı amaçlıyor. Bazı riskler çok düşük, bazıları çok düşük, bazıları da çok hayati olabilir. Bilim insanları ne diyorsa ona kulak vereceğiz. Tüm riskleri hepimiz bileceğiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, konuşmasında "Bizim Kanal İstanbul ile tavrımız siyasi değil, hayatidir. Bu projeyi gündeme getirenlerin iki temel argümanları var; İstanbul Boğazı'ndan gemi geçişleri nedeniyle yaşanacak riskler, ikincisi de Türkiye'ye gelir getirecek olması. Samsun-Ceyhan petrol hattı gibi farklı alternatifler geliştirilmelidir. Bu imkan varken, Kanal İstanbul akılcı değildir. İçinde üretim ve ileri teknoloji taşımayan ve sadece toprağa, betona ve ranta dayalı bir model. Bunda para yok, bundan para kazanamazsınız. Türkiye son yıllarda bunu denedi. Geleceğimiz nokta ortada" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Bu ülkede, bu şehirde hiç kimse ben bilirim, ben yaparım demesin. Hiç kimse, halka sesini yükseltmesin. Hepimiz halkın, uzmanların, bilim insanların sözlerine kulak verelim. Bu çalıştay ortak akla ve ortak karara ulaşma çabasıdır. Bu aziz şehrin, kadim coğrafyanın gelecek adına korunmasının ürünüdür" ifadelerini kullandı.

AKŞENER: İSTANBULLULARA DERS VERME NİTELİĞİNDE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptığı konuşmada, "Ecdad, ecdad diyenler açısından, Kanal İstanbul Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine uygun mu? Hayır. Bunlar niye oluyor biliyor musunuz? İstanbullu 21 Mart'ta Ekrem Başkanı seçtiğiniz için. Beyefendinin sinirini bozdunuz. 23 Haziran'da bütün İstanbulluyu 804 bin oy farklıya Ekrem İmamoğlu'nu yeniden seçti. Beyefendinin sinirini iki kere bozdunuz. Bu İstanbullulara ders verme niteliğidir" dedi. "20 milyar Doların üstünde bir para harcanacağı söyleniyor Kanal İstanbul'un" diyen Akşener, "Bununla GAP tamamlanabilir, Konya Ovası sulanabilir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: BU PROJENİN ÖNCELİĞİ NE?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı konuşmada, "Küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülke gelişmiş ülkedir. Her şeyi ben bilirim denilen ülkede az gelişmişlik olur. Bu ülkenin bu kadar derdi varken, bu projenin önceliği ne? Rant. 21. yüzyılın Türkiyesinde kişibaşı aylık geliri 663 liranın altında olan 8 milyon 647 bin kişi. Ve biz bu kanalı yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'a bir tavsiyem var, TÜBİTAK önemli bir kurumumuzdur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verdiği bir rapor var. 14 maddede bu projenin ne kadar yanlış olduğunu sayıyorlar. 6 sayfa, altında da 6 bilim insanının imzası var. Tavsiyem, eğer bulamazsan ben sana göndereceğim."