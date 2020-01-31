DHA

Bursa'nın Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi Yıldız Sokak Hakan Apartmanı'nda yaşayan Sibel Dudaklı (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı (37),geçen yıl 19 Ocak'ta evlerinde ölü bulundu. Komşuları, kardeşleri uzun süre göremeyince kapıyı, çaldı. Kapının açılmaması üzerine de Sibel Dudaklı´nın oğlu Eray Oğuz'u aradı. Oğuz, eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre çifte cinayetin zanlısı Murat Altıok (38),Çanakkale'de yakalanarak Bursa'ya getirildi. Gemlik Adliyesi'ne çıkarılan Altıok tutuklanarak cezaevine konuldu.

BARIŞMAK İÇİN GİTMİŞ, TARTIŞMIŞ

Bursa 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında 2 kişiye karşı 'kasten öldürmek' suçundan çifte müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Murat Altıok´un yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Sibel Dudaklı ile barışmak için eve gittiğini anlatan Altıok, çıkan tartışma sonucu eski sevgilisi ile kardeşi Mehmet Ali Dudaklı´yı öldürdüğünü söyledi.

TELEFON KAYITLARI İNCELENECEK

Öldürülen kardeşlerin yakınlarının sanığın cezalandırılmasını istediği duruşma, Altıok ile Sibel Dudaklı´nın cep telefonlarının kayıtlarının incelenmesine ve sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu´na sevk edilmesine karar verilerek, ertelendi.