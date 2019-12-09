09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayseri'de evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini kordon bağını keserek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın sanık D.G.B.'nin, Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına devam edildi. Duruşmada, evinde doğurduğu bebeğini kordon bağını keserek öldürüp yatağının altında saklayan, annesinin bir gün sonra odadaki kanı görerek hastaneye götürmesiyle olayın ortaya çıkmasının ardından üniversite öğrencisi D.G.B. tutuklanmıştı.
"HAMİLELİĞİ DOĞUMA YAKIN FARK ETTİM"
AA'da yer alan habere göre duruşmaya tutuklu sanık üniversite öğrencisi D.G.B.'nin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da katıldı. Savcının mütalaasında, "kendisini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istemesinin ardından son sözü sorulan sanık D.G.B, hamile olduğunu doğuma yakın fark ettiğini ve bir arkadaşının evinde doğum yapmayı planladığını söyledi.
"KASTEN ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU"
Ailesinin bundan haberinin olmadığını, evlerindeyken bir gece doğum sancısının başladığını anlatan D.G.B, "Çocuğumu 9 ay boyunca karnımda taşıdım. Sevdim, öldürmek istemedim. Öldürmek isteseydim ilaç içerdim, zehirlerdim. Kasten öldürmek gibi bir niyetim hiçbir zaman olmadı" diye konuştu.
"BEBEK DIŞ KANAMADAN ÖLDÜ"
Sanık avukatı ise esasa ilişkin savunmasında, adli tıp kurumu raporunda bebeğin kordon bağının düzgün kesilmemesi, kanama ve havasız kalması nedeniyle öldüğünün belirtildiğini, otopsi raporunda ise dış kanama yüzünden hayatını kaybettiğine yer verildiğini dile getirdi.
"BEBEĞİ ORTADAN KALDIRABİLİRDİ"
Olayın ardından müvekkilinin, bebeğinin öldüğünü zannettiğini öne süren avukat, "Müvekkilim doğumdan bir gün sonra doktora gidince olayı ailesine anlatıyor. İsteseydi olayı ailesine anlatıp bebeği ortadan kaldırabilirdi. Bebekte herhangi bir darp, cebir izi yoktur. Olay kasti değildir, ihmal olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
AĞIRAŞTIRILMIŞ MÜEBBETTEN MÜEBBETE
Mahkeme heyeti, sanık D.G.B'ye "kendisini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından cezayı müebbet hapse çevirdi. Heyet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan ise sanığın beraatine hükmetti.
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