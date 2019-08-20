İzmir'deki orman yangını yüreklerimizi kavururken HABERTÜRK, yurt genelinde 2019 yılında ve son bir ayda yaşanan orman yangınlarının bilançosunu ortaya çıkardı. Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre sadece son bir ayda, bin 244 futbol sahası büyüklüğünde ormanımız yok oldu

Türkiye'nin son bir aydır adeta akciğerleri cayır cayır yanıyor. İstanbul'dan Tokat'a, Sivas'tan İzmir'e orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak geçen hafta İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp 4 ilçeye sıçrayan yangın 50 saati bulurken, HABERTÜRK, Türkiye'de son bir yılda yaşanan orman yangınlarını mercek altına aldı.

BİR AYLIK YANGIN BİLANÇOSU

İL İLÇE KÖY TARİH SAAT DURUM Artvin Ardanuç Konaklı 20.08.2019 11:00 Devam Ediyor Antalya Akseki Güzelyalı 20.08.2019 03:30 Devam Ediyor Mersin Anamur Güneybahşiş 20.08.2019 12:45 Kontrol Altında Manisa Soma karacakaş 20.08.2019 00:40 Kontrol Altında İzmir Buca 19.08.2019 18:02 Kontrol Altında Aydın Bozdoğan ÖRMEPINAR 19.08.2019 17:15 Kontrol Altında Denizli Pamukkale GÖKÇE ÖREN YARANKÜPÜ 19.08.2019 16:25 Kontrol Altında Antalya Aksu Fettahlı 19.08.2019 15:05 Kontrol Altında Antalya Manavgat Güzelyalı 19.08.2019 06:55 Kontrol Altında Hatay Antakya KARLISU 18.08.2019 17:50 Devam Ediyor Muğla Milas GÖKPINAR 18.08.2019 15:25 Devam Ediyor Antalya Aksu Fettahlı 18.08.2019 14:07 Devam Ediyor İzmir Urla yağcılar 18.08.2019 13:45 Devam Ediyor İzmir Karabağlar tırazlı 18.08.2019 12:42 Devam Ediyor Muğla Milas KAYABAŞI 18.08.2019 11:15 Devam Ediyor Hatay İskenderun NERGİZLİK 18.08.2019 22:55 Kontrol Altında Aydın Bozdoğan KARAAHMETLER 18.08.2019 17:15 Kontrol Altında İzmir Bornova sarnıç 18.08.2019 11:14 Kontrol Altında Balıkesir İvrindi GÖKÇEYAZI 18.08.2019 19:49 Söndürüldü İzmir Menderes gümüldür 18.08.2019 17:10 Söndürüldü Çanakkale Bayramiç ÇAVUŞLU 18.08.2019 16:42 Söndürüldü Manisa Selendi TAVAK 18.08.2019 16:40 Söndürüldü Balıkesir Edremit Kalabak 18.08.2019 16:30 Söndürüldü Balıkesir Kepsut Gökköy 18.08.2019 15:30 Söndürüldü Diyarbakır Lice kelvan 18.08.2019 14:00 Söndürüldü İstanbul Çatalca Binkılıç 18.08.2019 13:28 Söndürüldü Erzurum Oltu TOPRAKKALE 18.08.2019 13:11 Söndürüldü Osmaniye Düziçi Selverler 18.08.2019 11:00 Söndürüldü Balıkesir Edremit Kavlaklar 17.08.2019 16:50 Kontrol Altında Kahramanmaraş Onikişubat KAPIKAYA 17.08.2019 15:26 Kontrol Altında Manisa Akhisar tütenli 17.08.2019 23:05 Söndürüldü Çanakkale Ayvacık ÇINARPINAR 17.08.2019 15:15 Söndürüldü Artvin Yusufeli Bakırtepe 17.08.2019 14:15 Söndürüldü Çanakkale Ayvacık AYVACIK 17.08.2019 13:40 Söndürüldü Ankara Polatlı Basri 17.08.2019 13:25 Söndürüldü Osmaniye Bahçe Burgaçlı 17.08.2019 13:00 Söndürüldü Çanakkale Yenice BALLIÇAY 17.08.2019 12:48 Söndürüldü Antalya Kumluca Beşikci 17.08.2019 11:51 Söndürüldü Mersin Bozyazı ÇİRKİN 17.08.2019 02:38 Söndürüldü Muğla Seydikemer KARADERE 16.08.2019 17:30 Kontrol Altında Muğla Milas Çallı 16.08.2019 15:12 Kontrol Altında Muğla Seydikemer Bayır 16.08.2019 12:40 Kontrol Altında Erzincan Tercan Büyükyayla 16.08.2019 19:43 Söndürüldü Diyarbakır Lice Karahasan 16.08.2019 19:30 Söndürüldü Antalya Serik Töngüşlü 16.08.2019 17:10 Söndürüldü Afyonkarahisar İscehisar KOZLUCA 16.08.2019 14:30 Söndürüldü Erzincan Üzümlü Bulanık 16.08.2019 11:30 Söndürüldü Diyarbakır Çınar Köksalan 16.08.2019 10:20 Söndürüldü Manisa Akhisar fırınlı 15.08.2019 17:20 Söndürüldü İzmir Bornova pınarbası 15.08.2019 17:05 Söndürüldü Adıyaman Gölbaşı 15.08.2019 16:15 Söndürüldü Artvin Merkez Aşağımaden 15.08.2019 15:00 Söndürüldü Tokat Merkez BATMANTAŞ 15.08.2019 14:30 Söndürüldü İzmir Buca 15.08.2019 14:10 Söndürüldü Bayburt Merkez Karşıgeçit 15.08.2019 14:00 Söndürüldü Muş Merkez GÜDÜMLÜ 15.08.2019 13:40 Söndürüldü Artvin Ardanuç Gümüşhane 15.08.2019 13:00 Söndürüldü Samsun Bafra Bengü 15.08.2019 12:55 Söndürüldü Kırıkkale Merkez Ahıllı 15.08.2019 12:43 Söndürüldü Kahramanmaraş Andırın AYŞEPINARI 15.08.2019 12:00 Söndürüldü Kastamonu Taşköprü Yeniler 15.08.2019 11:40 Söndürüldü Burdur Bucak kızıllı 15.08.2019 08:05 Söndürüldü Kahramanmaraş Afşin AĞCAŞAR 14.08.2019 12:45 Devam Ediyor Sivas Yıldızeli Çobansaray 14.08.2019 15:30 Kontrol Altında Kahramanmaraş Onikişubat KAPIKAYA 14.08.2019 02:30 Kontrol Altında Muğla Köyceğiz Otmanlar 14.08.2019 23:58 Söndürüldü Muğla Köyceğiz Otmanlar 14.08.2019 23:55 Söndürüldü Manisa Akhisar Arabacıbozköy 14.08.2019 23:00 Söndürüldü Ankara Altındağ 14.08.2019 22:20 Söndürüldü Osmaniye Düziçi yeşilyurt 14.08.2019 21:00 Söndürüldü Muğla Köyceğiz Otmanlar 14.08.2019 20:55 Söndürüldü Isparta Sütçüler Çukurca 14.08.2019 20:30 Söndürüldü Muğla Köyceğiz Otmanlar 14.08.2019 20:25 Söndürüldü Kastamonu Taşköprü Kayadibi 14.08.2019 19:10 Söndürüldü Ankara Haymana 14.08.2019 18:15 Söndürüldü Adana Saimbeyli yeniköy 14.08.2019 18:05 Söndürüldü İzmir Seferihisar ömür 14.08.2019 16:50 Söndürüldü Tokat Merkez Batmantaş-Arapören 14.08.2019 16:15 Söndürüldü Muğla Milas Demirciler 14.08.2019 15:35 Söndürüldü Bursa Osmangazi Büyükdeliller 14.08.2019 14:30 Söndürüldü Edirne Keşan SULTANİÇE 14.08.2019 14:00 Söndürüldü Tokat Merkez Günçalı 14.08.2019 13:50 Söndürüldü İstanbul Eyüpsultan Pirinççi 14.08.2019 13:32 Söndürüldü Malatya Pütürge Tekederesi 14.08.2019 12:45 Söndürüldü Diyarbakır Çüngüş Kaynak 14.08.2019 12:15 Söndürüldü İstanbul Kartal Veysel Karani 14.08.2019 12:08 Söndürüldü Bilecik Bozüyük Ketenlik Köy 14.08.2019 11:55 Söndürüldü Erzincan Merkez Baltaşıköyü 14.08.2019 10:15 Söndürüldü İstanbul Arnavutköy HACIMAŞLI 14.08.2019 09:25 Söndürüldü Malatya Arapgir Eğnir 14.08.2019 08:30 Söndürüldü Bursa Kestel ÜMİTALAN 14.08.2019 06:00 Söndürüldü İzmir Bayındır balcılar 13.08.2019 14:50 Kontrol Altında Yozgat Çayıralan Avşaralanı 13.08.2019 14:30 Kontrol Altında Muğla Fethiye Ölüdeniz 13.08.2019 19:30 Söndürüldü Antalya Döşemealtı Yukarıkaraman 13.08.2019 19:20 Söndürüldü İstanbul Arnavutköy İmrahor 13.08.2019 19:20 Söndürüldü Hatay Erzin Küllü Köyü 13.08.2019 19:07 Söndürüldü Manisa Kula şıhlı 13.08.2019 18:41 Söndürüldü Muğla Fethiye Ölüdeniz 13.08.2019 17:40 Söndürüldü Bursa Merkez karahıdır 13.08.2019 17:30 Söndürüldü İstanbul Kartal Velibaba 13.08.2019 17:18 Söndürüldü Muğla Menteşe Düğerek 13.08.2019 16:53 Söndürüldü İstanbul Arnavutköy Bolluca 13.08.2019 16:00 Söndürüldü Kırşehir Kaman 13.08.2019 16:00 Söndürüldü Eskişehir Seyitgazi YAPILDAK 13.08.2019 15:30 Söndürüldü Muğla Fethiye Ölüdeniz 13.08.2019 15:05 Söndürüldü Antalya Manavgat uzunkale 13.08.2019 13:03 Söndürüldü Kahramanmaraş Afşin Söğütderesi 13.08.2019 13:00 Söndürüldü Bolu Merkez Pelitçik 13.08.2019 13:00 Söndürüldü Adana Saimbeyli Halilbeyli 13.08.2019 08:45 Söndürüldü Elazığ Sivrice Güney 13.08.2019 06:55 Söndürüldü Kütahya Tavşanlı EĞRİÖZ KÖYÜ 12.08.2019 17:05 Kontrol Altında Sivas Şarkışla Sivrialan 12.08.2019 15:00 Kontrol Altında Kırklareli Demirköy AVCILAR 12.08.2019 19:30 Söndürüldü Kilis Merkez KAYABAŞI 12.08.2019 19:00 Söndürüldü İstanbul Maltepe FINDIKLI 12.08.2019 18:50 Söndürüldü Kütahya Merkez FINDIKKÖY 12.08.2019 18:30 Söndürüldü Sakarya Geyve KORU 12.08.2019 18:00 Söndürüldü Antalya Kaş Karadağ 12.08.2019 17:30 Söndürüldü Çanakkale Biga SARIKAYA 12.08.2019 16:40 Söndürüldü Bolu Mudurnu 12.08.2019 16:00 Söndürüldü Kocaeli Gebze pelitli 12.08.2019 15:35 Söndürüldü Erzincan Tercan Çataksu 12.08.2019 15:30 Söndürüldü Antalya Akseki Yarpuz 12.08.2019 14:30 Söndürüldü Antalya Akseki YARPUZ 12.08.2019 14:30 Söndürüldü Konya Seydişehir boyalı 12.08.2019 14:23 Söndürüldü İstanbul Adalar Burgaz 12.08.2019 14:10 Söndürüldü Muğla Seydikemer KARADERE 12.08.2019 13:45 Söndürüldü İzmir Bayraklı sancaklı 12.08.2019 13:20 Söndürüldü İzmir Buca sarnıç 12.08.2019 13:15 Söndürüldü Burdur Gölhisar İBECİK 12.08.2019 13:00 Söndürüldü Burdur Gölhisar İbecik 12.08.2019 13:00 Söndürüldü Balıkesir Dursunbey Alaçam 12.08.2019 12:55 Söndürüldü Balıkesir Marmara ÇINARLI 12.08.2019 12:50 Söndürüldü İstanbul Kartal AYDOS 12.08.2019 12:44 Söndürüldü Elazığ Palu Umutkaya 12.08.2019 09:25 Söndürüldü Antalya Manavgat Yaylaalan 12.08.2019 07:05 Söndürüldü Antalya Manavgat Sorgun 11.08.2019 12:45 Kontrol Altında İzmir Narlıdere 11.08.2019 22:50 Söndürüldü Erzincan Merkez KURUTELEK 11.08.2019 22:00 Söndürüldü Manisa Soma deniş 11.08.2019 22:00 Söndürüldü Muğla Dalaman Şerefler 11.08.2019 19:40 Söndürüldü Kırıkkale Balışeyh Kösedurak 11.08.2019 18:15 Söndürüldü Bursa İznik Hisardere 11.08.2019 16:55 Söndürüldü Antalya Kumluca Mavikent 11.08.2019 15:02 Söndürüldü İstanbul Pendik Göçbeyli 11.08.2019 13:58 Söndürüldü Balıkesir Savaştepe AŞAĞIDANİŞMENT 11.08.2019 13:55 Söndürüldü İstanbul Arnavutköy Şamlar 11.08.2019 13:06 Söndürüldü Antalya Manavgat Sorgun 11.08.2019 12:45 Söndürüldü Antalya Gazipaşa Kahyalar 11.08.2019 11:55 Söndürüldü Adıyaman Çelikhan Cami 11.08.2019 11:50 Söndürüldü Mardin Dargeçit Kılavuz 11.08.2019 11:30 Söndürüldü Manisa Kula Şıhlı 11.08.2019 10:57 Söndürüldü Aydın Nazilli Uzunçam 11.08.2019 10:30 Söndürüldü Antalya Manavgat Sarılar 11.08.2019 07:42 Söndürüldü Mersin Bozyazı GÖZCE 11.08.2019 05:55 Söndürüldü Antalya Gündoğmuş Köprülü 11.08.2019 03:50 Söndürüldü Antalya Gündoğmuş Köprülü 11.08.2019 03:50 Söndürüldü Çanakkale Eceabat BEHRAMLI 10.08.2019 22:22 Kontrol Altında Kahramanmaraş Onikişubat ÇAKIRDERE 10.08.2019 22:10 Kontrol Altında Manisa Kırkağaç tütenli 10.08.2019 23:10 Söndürüldü İzmir Buca BUCAKOOP KARŞISI 10.08.2019 21:04 Söndürüldü İstanbul Pendik 10.08.2019 20:21 Söndürüldü İzmir Menderes görece 10.08.2019 18:50 Söndürüldü Elazığ Baskil Topaluşağı 10.08.2019 17:25 Söndürüldü Sinop Boyabat KILIÇLI 10.08.2019 16:50 Söndürüldü Afyonkarahisar Başmakçı Yassıören 10.08.2019 16:10 Söndürüldü Antalya Kaş Karadağ 10.08.2019 15:30 Söndürüldü Antalya Kaş Karadağ 10.08.2019 14:35 Söndürüldü İzmir Ödemiş EMİRLİ 10.08.2019 14:15 Söndürüldü Mersin Gülnar KÖSEÇOBANLI 10.08.2019 13:20 Söndürüldü İstanbul Kartal 10.08.2019 13:08 Söndürüldü Muğla Seydikemer Bağlıağaç 10.08.2019 13:00 Söndürüldü Afyonkarahisar Sinanpaşa ÇAYHİSAR 10.08.2019 12:20 Söndürüldü İzmir Dikili dikilitaş 10.08.2019 12:00 Söndürüldü Manisa Soma Tekeli Işıklar 10.08.2019 10:55 Söndürüldü Adana Pozantı pozantı 10.08.2019 10:30 Söndürüldü Bitlis Merkez bölükyazı 10.08.2019 10:30 Söndürüldü Muğla Seydikemer Yakacık 10.08.2019 02:00 Söndürüldü Uşak Banaz HALAÇLAR 10.08.2019 01:30 Söndürüldü Kahramanmaraş Onikişubat ÇAKIRDERE 9.08.2019 17:53 Kontrol Altında İstanbul Beykoz RİVA 9.08.2019 21:04 Söndürüldü Antalya Alanya Dereköy 9.08.2019 18:53 Söndürüldü Antalya Döşemealtı santral mah. 9.08.2019 17:20 Söndürüldü Gaziantep Oğuzeli 9.08.2019 16:00 Söndürüldü Konya Beyşehir sevindik 9.08.2019 16:00 Söndürüldü Bursa Yenişehir selimiye köy 9.08.2019 15:25 Söndürüldü Erzincan Üzümlü Tanyeli 9.08.2019 15:00 Söndürüldü Bingöl Yayladere aydınlar 9.08.2019 15:00 Söndürüldü Muğla Fethiye Karamersin 9.08.2019 14:00 Söndürüldü Elazığ Baskil Aladikme 9.08.2019 12:10 Söndürüldü Şırnak Merkez Güneyçam 9.08.2019 12:00 Söndürüldü Bingöl Yayladere zeynelli 9.08.2019 11:20 Söndürüldü Diyarbakır Kulp Ünal 9.08.2019 09:30 Söndürüldü Malatya Arapgir YAYLACIK 9.08.2019 09:00 Söndürüldü Muğla Seydikemer Çukurincir 9.08.2019 07:40 Söndürüldü Antalya Alanya Dereköy 9.08.2019 03:50 Söndürüldü Bursa Orhaneli karıncalı 5.08.2019 08:38 Kontrol Altında Mardin Nusaybin Dibek 2.08.2019 20:00 Devam Ediyor Bolu Seben Evciiler 29.07.2019 15:10 Kontrol Altında

BİR AYDA 1244 FUTBOL SAHASI KADAR ORMAN YOK OLDU

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre sadece son bir ayda, yani 20 Temmuz ile 20 Ağustos (bugün) tarihleri arasında Türkiye'nin 503 noktasında orman yangını yaşandı. Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre sadece son bir ayda Türkiye'nin cennet ormanlarından bin 344 hektarı, yani 1244 futbol sahası büyüklüğünde bir alan kül oldu.

https://cbsuygulama.ogm.gov.tr/yangin/

BİR YILDA TAM BİN 345 ORMAN YANGINI ÇIKTI

Yine Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2019 yılının 1 Ocak'ından bu yana, tam bin 345 yerde orman yangını yaşandı. Bu yangınlarda 2 bin 987 hektar, yani 2 bin 765 futbol sahası büyüklüğünde, çocuklarımıza miras bırakmamız gereken güzellik yok oldu.

TÜRKİYE, "RİSKLİ" ÜLKELER ARASINDA

Akdeniz ve Ege sahillerinden İstanbul'a kadar uzanan ve ülke ormanlarımızın yarısına karşılık gelen 12 milyon hektar büyüklüğündeki kıyı bandı, özellikle yaz aylarında orman yangınları açısından tehdit altında.

İstatistiklere göre ise ülkemizde her yıl meydana gelen 4 bin yangında, 10 bin hektar orman yangınlarda zarar görüyor. Türkiye, orman yangınlarında Akdeniz'in riskli ülkeleri arasında kabul ediliyor.

ORMAN YANGINININ ERKEN TESPİTİ

Orman yangınlarının erken haber alınması veya tespit edilmesi için ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesinde yangın sezonu boyunca gözetleme yapılıyor. Ormanlık bölgeler kameralar ile izlenerek personele destek olunuyor.

Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, insansız hava araçlarıyla (İHA) ormanların izlenilmesi ile ilgili çalışmalar başlattığına ve uygulamanın yaygınlaştırma sürecinde olduğuna dikkat çekiyor.

METEOROLOJİ İLE "RİSK HARİTASI"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışıldığını belirten yetkililer, "Yangın risk haritası günlük olarak saatlik bazda oluşturuluyor ve buna göre de tedbirler artırılıp uyarılar yapılıyor" diyor.

YANGINA MÜDAHALE SÜRESİ 12 DAKİKA

Aynı yetkili orman yangınlarıyla ilgili şu bilgileri paylaşıyor: "İhbar alınan veya tespit edilen orman yangına 1.173 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekibi ile en kısa sürede yangınlara müdahale edilmektedir. Yangına hassas ormanlarımızın bulunduğu bölge müdürlüklerinde ortalama yangına ilk müdahale süresi 2003 yılında 40 dakika iken; verilen eğitimler, geliştirilen altyapı faaliyetleri ve teknolojiyle donatılmış sistemlerimiz sayesinde 2018 yılında 12 dakikaya indirilmiştir. Birkaç yıl içerisinde de 10 dakikaya ulaşmak için gerekli yatırımlar yapılıp ve tedbirler alınmaktadır.

19 BİN PERSONEL MÜCADELE EDİYOR

Yangınlara erken ve etkili şekilde müdahale edilmesi için 2019 yılı için yer ekiplerinde 1.076 adet arazöz, 281 adet su tankeri, 586 adet ilk müdahale aracı, 182 adet dozer, 426 adet diğer araç-iş makinaları ile birlikte toplam 2.551 adet araç ve bu araçlarda görevli 11.039 yangın işçisi, 3.000 teknik eleman, 5.000 memur olmak üzere 19.039 personelimiz görev yapmaktadır.

ENVANTERİMİZDE 8 BİN ARAÇ BULUNUYOR

Yangınlara erken ve etkili müdahale edilmesinde havadan destek sağlanması için 2019 yılında bu gün itibari ile 6 idare helikopteri yanında 34 adet su atar helikopter görev yapmaktadır. Orman yangını organizasyonunda kullanılan Genel Müdürlüğümüz envanterindeki yaklaşık 8 bin araç, anlık olarak araç takip sistemi ile takip edilmekte, her araçtan maksimum fayda sağlanmaktadır.

YANAN ALAN ORMANLAŞTIRILIYOR

Yangından zarar gören orman alanlarında en kısa sürede yanan emvalin kesimi ve sahadan uzaklaştırılmasını müteakip, teknik heyetin hazırlamış olduğu projeye göre, ormancılık teknikleri ile yıl içerisinde rehabilitasyon, tensil veya ağaçlandırma çalışmaları ile tekrar ormanlaştırılıyor. Yangından sonra asli tür korunarak doğal yapısına uygun ormanlar tekrar inşa edilirken YARDOP'a (Yanan Orman Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi)uygun şekilde yeni ormanlar oluşturuluyor.

YAPILAN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

2018 yılında yanan 5.644 hektar alanın 1.722 hektarı aynı yıl içinde ağaçlandırılmış olup 1.197 hektar yanan alandaki çalışmalar 2019 yılında tamamlanacaktır. Ağaçlandırılmaya konu edilmemiş 2.725 hektar alan ise örtü yangını olması, mevcut ağaçların zarar görmemesi ve diğer teknik nedenlerden dolayı müdahale gerektirmeyen alanlardır. Son 10 yılda ise 66 bin hektar yanan ormanlık alanın 46 bin 852 hektarı ağaçlandırılmış olup ağaçlandırılmaya konu edilmemiş 19 bin 148 hektar alan ise örtü yangını olması, mevcut ağaçların zarar görmemesi ve diğer teknik nedenlerden dolayı müdahale gerektirmeyen alanlardır.