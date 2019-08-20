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Son dakika... Kan donduran orman yangını bilançosu! Son bir ayda kaç hektar orman kül oldu?

20.08.2019 - 14:29 | Güncelleme: HABERTURK.COMGündem
orman yangınları

İzmir'deki orman yangını yüreklerimizi kavururken HABERTÜRK, yurt genelinde 2019 yılında ve son bir ayda yaşanan orman yangınlarının bilançosunu ortaya çıkardı. Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre sadece son bir ayda, bin 244 futbol sahası büyüklüğünde ormanımız yok oldu

Türkiye'nin son bir aydır adeta akciğerleri cayır cayır yanıyor. İstanbul'dan Tokat'a, Sivas'tan İzmir'e orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak geçen hafta İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp 4 ilçeye sıçrayan yangın 50 saati bulurken, HABERTÜRK, Türkiye'de son bir yılda yaşanan orman yangınlarını mercek altına aldı.

BİR AYLIK YANGIN BİLANÇOSU

İLİLÇEKÖYTARİHSAATDURUM
ArtvinArdanuçKonaklı20.08.201911:00Devam Ediyor
AntalyaAksekiGüzelyalı20.08.201903:30Devam Ediyor
MersinAnamurGüneybahşiş20.08.201912:45Kontrol Altında
ManisaSomakaracakaş20.08.201900:40Kontrol Altında
İzmirBuca 19.08.201918:02Kontrol Altında
AydınBozdoğanÖRMEPINAR19.08.201917:15Kontrol Altında
DenizliPamukkaleGÖKÇE ÖREN YARANKÜPÜ19.08.201916:25Kontrol Altında
AntalyaAksuFettahlı19.08.201915:05Kontrol Altında
AntalyaManavgatGüzelyalı19.08.201906:55Kontrol Altında
HatayAntakyaKARLISU18.08.201917:50Devam Ediyor
MuğlaMilasGÖKPINAR18.08.201915:25Devam Ediyor
AntalyaAksuFettahlı18.08.201914:07Devam Ediyor
İzmirUrlayağcılar18.08.201913:45Devam Ediyor
İzmirKarabağlartırazlı18.08.201912:42Devam Ediyor
MuğlaMilasKAYABAŞI18.08.201911:15Devam Ediyor
HatayİskenderunNERGİZLİK18.08.201922:55Kontrol Altında
AydınBozdoğanKARAAHMETLER18.08.201917:15Kontrol Altında
İzmirBornovasarnıç18.08.201911:14Kontrol Altında
BalıkesirİvrindiGÖKÇEYAZI18.08.201919:49Söndürüldü
İzmirMenderesgümüldür18.08.201917:10Söndürüldü
ÇanakkaleBayramiçÇAVUŞLU18.08.201916:42Söndürüldü
ManisaSelendiTAVAK18.08.201916:40Söndürüldü
BalıkesirEdremitKalabak18.08.201916:30Söndürüldü
BalıkesirKepsutGökköy18.08.201915:30Söndürüldü
DiyarbakırLicekelvan18.08.201914:00Söndürüldü
İstanbulÇatalcaBinkılıç18.08.201913:28Söndürüldü
ErzurumOltuTOPRAKKALE18.08.201913:11Söndürüldü
OsmaniyeDüziçiSelverler18.08.201911:00Söndürüldü
BalıkesirEdremitKavlaklar17.08.201916:50Kontrol Altında
KahramanmaraşOnikişubatKAPIKAYA17.08.201915:26Kontrol Altında
ManisaAkhisartütenli17.08.201923:05Söndürüldü
ÇanakkaleAyvacıkÇINARPINAR17.08.201915:15Söndürüldü
ArtvinYusufeliBakırtepe17.08.201914:15Söndürüldü
ÇanakkaleAyvacıkAYVACIK17.08.201913:40Söndürüldü
AnkaraPolatlıBasri17.08.201913:25Söndürüldü
OsmaniyeBahçeBurgaçlı17.08.201913:00Söndürüldü
ÇanakkaleYeniceBALLIÇAY17.08.201912:48Söndürüldü
AntalyaKumlucaBeşikci17.08.201911:51Söndürüldü
MersinBozyazıÇİRKİN17.08.201902:38Söndürüldü
MuğlaSeydikemerKARADERE16.08.201917:30Kontrol Altında
MuğlaMilasÇallı16.08.201915:12Kontrol Altında
MuğlaSeydikemerBayır16.08.201912:40Kontrol Altında
ErzincanTercanBüyükyayla16.08.201919:43Söndürüldü
DiyarbakırLiceKarahasan16.08.201919:30Söndürüldü
AntalyaSerikTöngüşlü16.08.201917:10Söndürüldü
AfyonkarahisarİscehisarKOZLUCA16.08.201914:30Söndürüldü
ErzincanÜzümlüBulanık16.08.201911:30Söndürüldü
DiyarbakırÇınarKöksalan16.08.201910:20Söndürüldü
ManisaAkhisarfırınlı15.08.201917:20Söndürüldü
İzmirBornovapınarbası15.08.201917:05Söndürüldü
AdıyamanGölbaşı 15.08.201916:15Söndürüldü
ArtvinMerkezAşağımaden15.08.201915:00Söndürüldü
TokatMerkezBATMANTAŞ15.08.201914:30Söndürüldü
İzmirBuca 15.08.201914:10Söndürüldü
BayburtMerkezKarşıgeçit15.08.201914:00Söndürüldü
MuşMerkezGÜDÜMLÜ15.08.201913:40Söndürüldü
ArtvinArdanuçGümüşhane15.08.201913:00Söndürüldü
SamsunBafraBengü15.08.201912:55Söndürüldü
KırıkkaleMerkezAhıllı15.08.201912:43Söndürüldü
KahramanmaraşAndırınAYŞEPINARI15.08.201912:00Söndürüldü
KastamonuTaşköprüYeniler15.08.201911:40Söndürüldü
BurdurBucakkızıllı15.08.201908:05Söndürüldü
KahramanmaraşAfşinAĞCAŞAR14.08.201912:45Devam Ediyor
SivasYıldızeliÇobansaray14.08.201915:30Kontrol Altında
KahramanmaraşOnikişubatKAPIKAYA14.08.201902:30Kontrol Altında
MuğlaKöyceğizOtmanlar14.08.201923:58Söndürüldü
MuğlaKöyceğizOtmanlar14.08.201923:55Söndürüldü
ManisaAkhisarArabacıbozköy14.08.201923:00Söndürüldü
AnkaraAltındağ 14.08.201922:20Söndürüldü
OsmaniyeDüziçiyeşilyurt14.08.201921:00Söndürüldü
MuğlaKöyceğizOtmanlar14.08.201920:55Söndürüldü
IspartaSütçülerÇukurca14.08.201920:30Söndürüldü
MuğlaKöyceğizOtmanlar14.08.201920:25Söndürüldü
KastamonuTaşköprüKayadibi14.08.201919:10Söndürüldü
AnkaraHaymana 14.08.201918:15Söndürüldü
AdanaSaimbeyliyeniköy14.08.201918:05Söndürüldü
İzmirSeferihisarömür14.08.201916:50Söndürüldü
TokatMerkezBatmantaş-Arapören14.08.201916:15Söndürüldü
MuğlaMilasDemirciler14.08.201915:35Söndürüldü
BursaOsmangaziBüyükdeliller14.08.201914:30Söndürüldü
EdirneKeşanSULTANİÇE14.08.201914:00Söndürüldü
TokatMerkezGünçalı14.08.201913:50Söndürüldü
İstanbulEyüpsultanPirinççi14.08.201913:32Söndürüldü
MalatyaPütürgeTekederesi14.08.201912:45Söndürüldü
DiyarbakırÇüngüşKaynak14.08.201912:15Söndürüldü
İstanbulKartalVeysel Karani14.08.201912:08Söndürüldü
BilecikBozüyükKetenlik Köy14.08.201911:55Söndürüldü
ErzincanMerkezBaltaşıköyü14.08.201910:15Söndürüldü
İstanbulArnavutköyHACIMAŞLI14.08.201909:25Söndürüldü
MalatyaArapgirEğnir14.08.201908:30Söndürüldü
BursaKestelÜMİTALAN14.08.201906:00Söndürüldü
İzmirBayındırbalcılar13.08.201914:50Kontrol Altında
YozgatÇayıralanAvşaralanı13.08.201914:30Kontrol Altında
MuğlaFethiyeÖlüdeniz13.08.201919:30Söndürüldü
AntalyaDöşemealtıYukarıkaraman13.08.201919:20Söndürüldü
İstanbulArnavutköyİmrahor13.08.201919:20Söndürüldü
HatayErzinKüllü Köyü13.08.201919:07Söndürüldü
ManisaKulaşıhlı13.08.201918:41Söndürüldü
MuğlaFethiyeÖlüdeniz13.08.201917:40Söndürüldü
BursaMerkezkarahıdır13.08.201917:30Söndürüldü
İstanbulKartalVelibaba13.08.201917:18Söndürüldü
MuğlaMenteşeDüğerek13.08.201916:53Söndürüldü
İstanbulArnavutköyBolluca13.08.201916:00Söndürüldü
KırşehirKaman 13.08.201916:00Söndürüldü
EskişehirSeyitgaziYAPILDAK13.08.201915:30Söndürüldü
MuğlaFethiyeÖlüdeniz13.08.201915:05Söndürüldü
AntalyaManavgatuzunkale13.08.201913:03Söndürüldü
KahramanmaraşAfşinSöğütderesi13.08.201913:00Söndürüldü
BoluMerkezPelitçik13.08.201913:00Söndürüldü
AdanaSaimbeyliHalilbeyli13.08.201908:45Söndürüldü
ElazığSivriceGüney13.08.201906:55Söndürüldü
KütahyaTavşanlıEĞRİÖZ KÖYÜ12.08.201917:05Kontrol Altında
SivasŞarkışlaSivrialan12.08.201915:00Kontrol Altında
KırklareliDemirköyAVCILAR12.08.201919:30Söndürüldü
KilisMerkezKAYABAŞI12.08.201919:00Söndürüldü
İstanbulMaltepeFINDIKLI12.08.201918:50Söndürüldü
KütahyaMerkezFINDIKKÖY12.08.201918:30Söndürüldü
SakaryaGeyveKORU12.08.201918:00Söndürüldü
AntalyaKaşKaradağ12.08.201917:30Söndürüldü
ÇanakkaleBigaSARIKAYA12.08.201916:40Söndürüldü
BoluMudurnu 12.08.201916:00Söndürüldü
KocaeliGebzepelitli12.08.201915:35Söndürüldü
ErzincanTercanÇataksu12.08.201915:30Söndürüldü
AntalyaAksekiYarpuz12.08.201914:30Söndürüldü
AntalyaAksekiYARPUZ12.08.201914:30Söndürüldü
KonyaSeydişehirboyalı12.08.201914:23Söndürüldü
İstanbulAdalarBurgaz12.08.201914:10Söndürüldü
MuğlaSeydikemerKARADERE12.08.201913:45Söndürüldü
İzmirBayraklısancaklı12.08.201913:20Söndürüldü
İzmirBucasarnıç12.08.201913:15Söndürüldü
BurdurGölhisarİBECİK12.08.201913:00Söndürüldü
BurdurGölhisarİbecik12.08.201913:00Söndürüldü
BalıkesirDursunbeyAlaçam12.08.201912:55Söndürüldü
BalıkesirMarmaraÇINARLI12.08.201912:50Söndürüldü
İstanbulKartalAYDOS12.08.201912:44Söndürüldü
ElazığPaluUmutkaya12.08.201909:25Söndürüldü
AntalyaManavgatYaylaalan12.08.201907:05Söndürüldü
AntalyaManavgatSorgun11.08.201912:45Kontrol Altında
İzmirNarlıdere 11.08.201922:50Söndürüldü
ErzincanMerkezKURUTELEK11.08.201922:00Söndürüldü
ManisaSomadeniş11.08.201922:00Söndürüldü
MuğlaDalamanŞerefler11.08.201919:40Söndürüldü
KırıkkaleBalışeyhKösedurak11.08.201918:15Söndürüldü
BursaİznikHisardere11.08.201916:55Söndürüldü
AntalyaKumlucaMavikent11.08.201915:02Söndürüldü
İstanbulPendikGöçbeyli11.08.201913:58Söndürüldü
BalıkesirSavaştepeAŞAĞIDANİŞMENT11.08.201913:55Söndürüldü
İstanbulArnavutköyŞamlar11.08.201913:06Söndürüldü
AntalyaManavgatSorgun11.08.201912:45Söndürüldü
AntalyaGazipaşaKahyalar11.08.201911:55Söndürüldü
AdıyamanÇelikhanCami11.08.201911:50Söndürüldü
MardinDargeçitKılavuz11.08.201911:30Söndürüldü
ManisaKulaŞıhlı11.08.201910:57Söndürüldü
AydınNazilliUzunçam11.08.201910:30Söndürüldü
AntalyaManavgatSarılar11.08.201907:42Söndürüldü
MersinBozyazıGÖZCE11.08.201905:55Söndürüldü
AntalyaGündoğmuşKöprülü11.08.201903:50Söndürüldü
AntalyaGündoğmuşKöprülü11.08.201903:50Söndürüldü
ÇanakkaleEceabatBEHRAMLI10.08.201922:22Kontrol Altında
KahramanmaraşOnikişubatÇAKIRDERE10.08.201922:10Kontrol Altında
ManisaKırkağaçtütenli10.08.201923:10Söndürüldü
İzmirBucaBUCAKOOP KARŞISI10.08.201921:04Söndürüldü
İstanbulPendik 10.08.201920:21Söndürüldü
İzmirMenderesgörece10.08.201918:50Söndürüldü
ElazığBaskilTopaluşağı10.08.201917:25Söndürüldü
SinopBoyabatKILIÇLI10.08.201916:50Söndürüldü
AfyonkarahisarBaşmakçıYassıören10.08.201916:10Söndürüldü
AntalyaKaşKaradağ10.08.201915:30Söndürüldü
AntalyaKaşKaradağ10.08.201914:35Söndürüldü
İzmirÖdemişEMİRLİ10.08.201914:15Söndürüldü
MersinGülnarKÖSEÇOBANLI10.08.201913:20Söndürüldü
İstanbulKartal 10.08.201913:08Söndürüldü
MuğlaSeydikemerBağlıağaç10.08.201913:00Söndürüldü
AfyonkarahisarSinanpaşaÇAYHİSAR10.08.201912:20Söndürüldü
İzmirDikilidikilitaş10.08.201912:00Söndürüldü
ManisaSomaTekeli Işıklar10.08.201910:55Söndürüldü
AdanaPozantıpozantı10.08.201910:30Söndürüldü
BitlisMerkezbölükyazı10.08.201910:30Söndürüldü
MuğlaSeydikemerYakacık10.08.201902:00Söndürüldü
UşakBanazHALAÇLAR10.08.201901:30Söndürüldü
KahramanmaraşOnikişubatÇAKIRDERE9.08.201917:53Kontrol Altında
İstanbulBeykozRİVA9.08.201921:04Söndürüldü
AntalyaAlanyaDereköy9.08.201918:53Söndürüldü
AntalyaDöşemealtısantral mah.9.08.201917:20Söndürüldü
GaziantepOğuzeli 9.08.201916:00Söndürüldü
KonyaBeyşehirsevindik9.08.201916:00Söndürüldü
BursaYenişehirselimiye köy9.08.201915:25Söndürüldü
ErzincanÜzümlüTanyeli9.08.201915:00Söndürüldü
BingölYayladereaydınlar9.08.201915:00Söndürüldü
MuğlaFethiyeKaramersin9.08.201914:00Söndürüldü
ElazığBaskilAladikme9.08.201912:10Söndürüldü
ŞırnakMerkezGüneyçam9.08.201912:00Söndürüldü
BingölYayladerezeynelli9.08.201911:20Söndürüldü
DiyarbakırKulpÜnal9.08.201909:30Söndürüldü
MalatyaArapgirYAYLACIK9.08.201909:00Söndürüldü
MuğlaSeydikemerÇukurincir9.08.201907:40Söndürüldü
AntalyaAlanyaDereköy9.08.201903:50Söndürüldü
BursaOrhanelikarıncalı5.08.201908:38Kontrol Altında
MardinNusaybinDibek2.08.201920:00Devam Ediyor
BoluSebenEvciiler29.07.201915:10Kontrol Altında

BİR AYDA 1244 FUTBOL SAHASI KADAR ORMAN YOK OLDU

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre sadece son bir ayda, yani 20 Temmuz ile 20 Ağustos (bugün) tarihleri arasında Türkiye'nin 503 noktasında orman yangını yaşandı. Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre sadece son bir ayda Türkiye'nin cennet ormanlarından bin 344 hektarı, yani 1244 futbol sahası büyüklüğünde bir alan kül oldu.

https://cbsuygulama.ogm.gov.tr/yangin/

BİR YILDA TAM BİN 345 ORMAN YANGINI ÇIKTI

Yine Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2019 yılının 1 Ocak'ından bu yana, tam bin 345 yerde orman yangını yaşandı. Bu yangınlarda 2 bin 987 hektar, yani 2 bin 765 futbol sahası büyüklüğünde, çocuklarımıza miras bırakmamız gereken güzellik yok oldu.

TÜRKİYE, "RİSKLİ" ÜLKELER ARASINDA

Akdeniz ve Ege sahillerinden İstanbul'a kadar uzanan ve ülke ormanlarımızın yarısına karşılık gelen 12 milyon hektar büyüklüğündeki kıyı bandı, özellikle yaz aylarında orman yangınları açısından tehdit altında.

İstatistiklere göre ise ülkemizde her yıl meydana gelen 4 bin yangında, 10 bin hektar orman yangınlarda zarar görüyor. Türkiye, orman yangınlarında Akdeniz'in riskli ülkeleri arasında kabul ediliyor.

ORMAN YANGINININ ERKEN TESPİTİ

Orman yangınlarının erken haber alınması veya tespit edilmesi için ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesinde yangın sezonu boyunca gözetleme yapılıyor. Ormanlık bölgeler kameralar ile izlenerek personele destek olunuyor.

Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, insansız hava araçlarıyla (İHA) ormanların izlenilmesi ile ilgili çalışmalar başlattığına ve uygulamanın yaygınlaştırma sürecinde olduğuna dikkat çekiyor.

METEOROLOJİ İLE "RİSK HARİTASI"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışıldığını belirten yetkililer, "Yangın risk haritası günlük olarak saatlik bazda oluşturuluyor ve buna göre de tedbirler artırılıp uyarılar yapılıyor" diyor.

YANGINA MÜDAHALE SÜRESİ 12 DAKİKA

Aynı yetkili orman yangınlarıyla ilgili şu bilgileri paylaşıyor: "İhbar alınan veya tespit edilen orman yangına 1.173 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekibi ile en kısa sürede yangınlara müdahale edilmektedir. Yangına hassas ormanlarımızın bulunduğu bölge müdürlüklerinde ortalama yangına ilk müdahale süresi 2003 yılında 40 dakika iken; verilen eğitimler, geliştirilen altyapı faaliyetleri ve teknolojiyle donatılmış sistemlerimiz sayesinde 2018 yılında 12 dakikaya indirilmiştir. Birkaç yıl içerisinde de 10 dakikaya ulaşmak için gerekli yatırımlar yapılıp ve tedbirler alınmaktadır.

19 BİN PERSONEL MÜCADELE EDİYOR

Yangınlara erken ve etkili şekilde müdahale edilmesi için 2019 yılı için yer ekiplerinde 1.076 adet arazöz, 281 adet su tankeri, 586 adet ilk müdahale aracı, 182 adet dozer, 426 adet diğer araç-iş makinaları ile birlikte toplam 2.551 adet araç ve bu araçlarda görevli 11.039 yangın işçisi, 3.000 teknik eleman, 5.000 memur olmak üzere 19.039 personelimiz görev yapmaktadır.

ENVANTERİMİZDE 8 BİN ARAÇ BULUNUYOR

Yangınlara erken ve etkili müdahale edilmesinde havadan destek sağlanması için 2019 yılında bu gün itibari ile 6 idare helikopteri yanında 34 adet su atar helikopter görev yapmaktadır. Orman yangını organizasyonunda kullanılan Genel Müdürlüğümüz envanterindeki yaklaşık 8 bin araç, anlık olarak araç takip sistemi ile takip edilmekte, her araçtan maksimum fayda sağlanmaktadır.

YANAN ALAN ORMANLAŞTIRILIYOR

Yangından zarar gören orman alanlarında en kısa sürede yanan emvalin kesimi ve sahadan uzaklaştırılmasını müteakip, teknik heyetin hazırlamış olduğu projeye göre, ormancılık teknikleri ile yıl içerisinde rehabilitasyon, tensil veya ağaçlandırma çalışmaları ile tekrar ormanlaştırılıyor. Yangından sonra asli tür korunarak doğal yapısına uygun ormanlar tekrar inşa edilirken YARDOP'a (Yanan Orman Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi)uygun şekilde yeni ormanlar oluşturuluyor.

YAPILAN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

2018 yılında yanan 5.644 hektar alanın 1.722 hektarı aynı yıl içinde ağaçlandırılmış olup 1.197 hektar yanan alandaki çalışmalar 2019 yılında tamamlanacaktır. Ağaçlandırılmaya konu edilmemiş 2.725 hektar alan ise örtü yangını olması, mevcut ağaçların zarar görmemesi ve diğer teknik nedenlerden dolayı müdahale gerektirmeyen alanlardır. Son 10 yılda ise 66 bin hektar yanan ormanlık alanın 46 bin 852 hektarı ağaçlandırılmış olup ağaçlandırılmaya konu edilmemiş 19 bin 148 hektar alan ise örtü yangını olması, mevcut ağaçların zarar görmemesi ve diğer teknik nedenlerden dolayı müdahale gerektirmeyen alanlardır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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