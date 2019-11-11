Son dakika... Kan donduran olay! Yer: İstanbul Beyoğlu! Bu nasıl vahşet! - Haberler

İstanbul Beyoğlu'ndaki Kılıç Ali Paşa Camii'nin yanında bu sabah saat 05.30 sıralarında akılalmaz bir olay yaşandı. Cami görevlileri, caminin yan tarafında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirledi.

YÜZÜNDE KESİK, ELLERİ VE AYAKLARI KIRIK

DHA'da yer alan habere göre bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken; cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi.

KİMLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Cenaze ilk incelemenin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cansız bedenle ilgili, kimlik belirleme çalışmaları sürerken ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.