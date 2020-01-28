28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'da, 20 Ocak Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesine bağlı Harmancık Mahallesi Nisan Sokak'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Evde, İsmail Tüzün (23) ve babası Ömer Tüzün (47) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Oğlu tarafından öldürülen 47 yaşındaki Ömer Tüzün.
BABASINI BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
DHA'da yer alan habere göre kavga sırasında İsmail Tüzün, babasını bıçakla boğazından yaraladı. Kanlar içinde kalan Ömer Tüzün, aile fertleri tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ömer Tüzün'ün olaydan 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.
4 HASTAYA UMUT OLDU
Ailesinin isteği üzerine Ömer Tüzün'ün organları bağışlandı. Tüzün'ün kalp, karaciğer, iki böbreği ve korneaları başarılı geçen operasyon sonucu alındı. Organlar, ambulans helikopterle Konya'dan Antalya'ya gönderildi. Ömer Tüzün'ün kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bulunan G.A.'ya (30),karaciğeri Z.Ü.'ye (50),bir böbreği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki D.Ş.'ye (29),diğer böbreği de M.P.'ye (49) yapılan ameliyatlarla nakledildi. Ömer Tüzün'ün cenazesi Cumartesi günü, Harmancık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"NİYETİM YARALAMAK DEĞİLDİ"
Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan İsmail Tüzün ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tüzün, polisteki ifadesinde "Babam eve alkollü geldi. Bana üvey anneme ve diğer çocuklara ağza alınmayacak hakaretler etti. Babam cebinden bir bıçak çıkardı. Bıçakla kardeşim ve üvey annemin üzerine doğru yürüdü. Evdeki küçük çocukların da üzerine doğru yürüyünce ben de korumak için babama müdahale ederek elindeki bıçağı aldım. Babam uzaklaşsın diye bıçağı sallamaya başladım. Niyetim babamı yaralamak değildi" dedi.
"BOYNUNA HAVLU KOYUP, MÜDAHALE ETTİM"
Babasının yaraladıktan sonra ilk müdahaleyi de kendisinin yaptığını ileri süren Tüzün, "Kardeşim beni durdurmaya çalışırken salladığım bıçak babamın boynuna isabet etti. Beni geri çekmeye çalışırlarken, ben kurtuldum ve babamın vücut kısmının alt taraflarına doğru bıçağı sallamaya başladım. Babamın isabet alıp almadığını bilmiyorum. Babam yere düştü ve boynundan kan geliyordu. Kanamasını durdurmak için boğazına havlu koyup, 112'yi aradım ve ambulans talep ettim. Ambulans babamı hastaneye götürdü. Ben de eve gelen polislere teslim oldum. Bıçak ile üzerime gelen, bana hakaret edip, tahrik eden babamdan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!