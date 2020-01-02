AA

Van'ın Erciş ilçesinde cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in öldürülmesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp ihbarında bulunulan Taşdeniz'in cansız bedeninin Kocapınar Mahallesi'ndeki evinden 3 kilometre uzaklıkta bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

AA'da yer alan haberde Taşdeniz'in öldürüldüğünü belirleyen ve olayın gerçekleştiği yerden 65 metre uzaklıkta bıçak bulan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu maktul ile aynı yaş grubundaki C.K, İ.T, H.İ.G. isimli 3 çocuğu gözaltına aldı. Sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.