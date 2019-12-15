AA

Yozgat'ta camide bıçaklı saldırıya uğrayan Yakup Bulut (35),hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre önceki gün, Onur Ş. (25) aralarında husumet bulunan Yakup Bulut'u cuma namazı kılmak için gittiği Çapanoğlu Camii'ne kadar takip etmiş, cami içerisinde bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

ZANLIYI CAMİDEKİ POLİSLER YAKALADI

Bulut, cemaatin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmış, zanlı da camideki polislerce yakalanmıştı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

AA'da yer alan habere göre ağır yaralanan ve tedavi altına alınan Yakup Bulut (35),doktorların müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bulut için bugün öğle vakti saldırıya uğradığı Çapanoğlu Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bulut'un cenazesi, kılınan namazın ardından Taşocağı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Bulut'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.