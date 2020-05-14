Adana'da alınan bilgiye göre, 30 Nisan Perşembe günü merkez Seyhan ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi 51068 Sokak'ta meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Dilara Ünal, evlerinin damının yanından geçen elektrik teline takılan arkadaşının uçurtmasını almak istedi.

DEMİR BORU İLE ALMAK İSTEDİ

İHA'da yer alan habere göre Dilara Ünal, dama çıkıp demir boru ile tele uzanıp uçurtmayı almak isterken akıma kapıldı. Yaralanan kız çocuğu Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun yüzde 75’i yanan Ünal, yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Ünal, bugün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.