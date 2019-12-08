08 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da, bugün saat 13.00 sıralarında, Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde insanı dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Hasan ve 71 yaşındaki Mehmet Danalıoğlu, caddede yolun karşısına geçmek istedi.
ARKA LASTİKLERİN ARASINDA KALDILAR
Yaşlı adamlar tam refüje adım atacakları sırada Vaysal Ş. idaresindeki beton mikseri çarptı. Aracın arka lastiklerinin altında kalan iki yaşlı adam ağır yaralandı.
BİRİ CAN VERDİ, ÖTEKİNİN DURUMU CİDDİ
İHA'da yer alan habere göre çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Danalıoğlu’nu Şişli’deki özel bir hastaneye, Mehmet Danalıoğlu’nu ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Hasan Danalıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan Mehmet Danalıoğlu ise ameliyata alındı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kazayla ilgili tutanak tuttu. Sürücüyü gözaltına alan polis, ifadesini almak üzere Şişli Polis Merkezi'ne götürdü. Sürücünün şantiyedeki arkadaşları ise beton mikserinden çektikleri hortumla yerdeki kanları temizlerken, ölen Hasan Danalıoğlu’ndan geriye olay yerinde ayakkabısı ve takkesi kaldı. Olay yerinin 20 metre ilerisinde trafik ışıklarının olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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