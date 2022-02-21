Kahreden haber! "Alim içim yanıyor kuzum!"

İHA

Son dakika haberler... Antalya'da, Kepez ilçesi Kirişçiler yolu üzerinde dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi.

YOL KENARINDA PİKNİK YAPIYORDU

İHA'da yer alan son dakika haberine ve edinilen bilgiye göre; yol kenarında ailesiyle piknik yapan 3 yaşındaki Ali Kayatepe'ye H.Y. yönetimindeki otomobil çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. Küçük Ali, babası ve diğer vatandaşların yardımı ile araç altında sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ARAÇ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Çarpan aracın sürücüsü olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ANNE VE BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Cenazeyi almak için morg önüne gelen anne Fatoş Kayatepe ve baba güçlükle ayakta durdu. Oğlunu görmek için morga doğru koşan anneyi yakınları güçlükle sakinleştirdi.

"ALİM İÇİN YANIYOR KUZUM"

Annenin, “Alim, içim yanıyor kuzum” demesi yürekleri dağladı.

Cenaze aile üyelerinin gözyaşları arasında alınarak toprağa verilmek üzere Serik Gebiz Mahallesi'ne götürüldü.