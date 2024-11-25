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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kahramanmaraş'ta gündüz sallanan minare gece yıkıldı | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta gündüz sallanan minare gece yıkıldı

        Kahramanmaraş'ta etkili olan kuvvetli rüzgar, bir caminin minaresini yıktı. Gündüz, rüzgarın etkisiyle sallandığı görülen minare, gece saatlerinde tamamen devrildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:42 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:42
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        Gündüz sallandı, gece yıkıldı!
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        Kahramanmaraş'ta etkili olan rüzgâr, gündüz saatlerinde sallanarak tehlike sinyalleri veren bir minarenin akşam saatlerinde devrilmesine yol açtı.

        Olay, şehir merkezine yakın bir mahallede meydana geldi. Rüzgârın etkisiyle sallanan minare, çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, ekipler gün içerisinde bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirmişti. Akşam saatlerinde tamamen devrilen minare, şans eseri herhangi bir can kaybına veya yaralanmaya neden olmadı.

        Belediye ekipleri, olayın yaşandığı bölgede temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.

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