Kahramanmaraş'ta etkili olan rüzgâr, gündüz saatlerinde sallanarak tehlike sinyalleri veren bir minarenin akşam saatlerinde devrilmesine yol açtı.

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Olay, şehir merkezine yakın bir mahallede meydana geldi. Rüzgârın etkisiyle sallanan minare, çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, ekipler gün içerisinde bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirmişti. Akşam saatlerinde tamamen devrilen minare, şans eseri herhangi bir can kaybına veya yaralanmaya neden olmadı.

Belediye ekipleri, olayın yaşandığı bölgede temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.