Kafes operasyonunda detaylar ortaya çıktı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı, 56 ilde 367 şüpheliye yönelik düzenlenen Kafes operasyonunun İstanbul ayağında 22 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin usulsüz esnaf destek kredisi kullandırdığı ortaya çıktı. İddialara göre şüpheliler bu işlem için kredi kullandıracakları kişilere geçmişe dönük vergi kaydı oluşturuyordu. Şüpheliler arasında banka çalışanları olduğu da öğrenildi. Bankanın ise güncel kurla 12 milyon zarara uğratıldığı iddia ediliyor
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 56 ilin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Mali Şube müdürlükleri “Kafes operasyonu” düzenledi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı operasyonlarda 367 şüpheli için yakalama kararı verildi. Şu ana kadar da 150 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir çalışmaya imza attı.
Fotoğraf: DHA
ESNAF DESTEK PAKETİ
Baskınla sonuçlanan sürecin, 6 Mart ile 12 Haziran 2020 tarihleri arasındaki Covid-19 salgını kapsamında ‘Esnaf Destek Paketi” ile ilgili bir kamu bankasında yaşanan usulsüzlükle ilgili olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, esnaf için 25 bin liralık kredi ve 25 bin liralık kredi kartı kullandırılmasıyla ilgili alınan karar sonrasında; bazı şüpheliler, usulsüzlüklerle esnaf olmayan kişilerin de bu paketten yararlanmasını sağladı.
SAHTE VERGİ KAYDI
Polisin yaptığı çalışmayla belirlenen şüphelilerin, geçmişe dönük vergi kaydı oluşturduğu esnaf olmayan bu kişileri vergi mükellefi gibi gösterdiği anlaşıldı. Şüphelilerin vergi kaydı çıkaran kişileri esnaf olarak gösterdiği ve bankadan kredi almalarını sağladığı öğrenildi. Bu işlem için kredi alan kişilerin şüphelilere komisyon ödediği tespit edildi.
Fotoğraf: DHA
12 MİLYONLUK ZARAR
Araştırmalarda, şüphelilerin suç örgütü gibi hareket ettiği de belirlendi. Aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheli tespit edildi. Uğratılan zararın ise güncel kurla, 12 milyon lira olduğu öğrenildi.
17 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, İstanbul ayağında 22 şüpheliden 17’si yakalandı. Şüphelilere “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak”
suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir