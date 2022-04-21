Kadınların gizlice görüntüsünü çekiyordu!

Son dakika haberler... İstanbul'da alınan bilgiye göre, 22 Mart 2022 tarihinde TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu N. M. isimli yabancı yapılan araştırmalar sonucu adresi tespit edilerek kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı.

İHA'da yer alan habere göre yakalanan yabancı uyruklu şüpheli hakkında yapılan adli işleme müteakip Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yabancı, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi personeli ve kolluk kuvvetleri nezaretinde 19.04.2022 tarihinde İstanbul'da havalimanı üzerinden sınır dışı edildi.