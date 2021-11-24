Kadın kuryeye trafikte beyzbol sopası!

Ankara'da üniversitede acil ve ilk yardım bölümü öğrencisi olan, aynı zamanda firmada motosikletli kurye olarak çalışan Esra Nur Olgun (20), trafikte bir otomobil sürücüsü ile yol verme nedeniyle tartıştı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, aracından inip, Olgun'un kaskına iddiaya göre, önce yumruk attı ardından aracından aldığı beyzbol sopasıyla üzerine yürüdü.
SALDIRI GİRİŞİMİ KAMERAYA YANSIDI
DHA'da yer alan son dakika haberine göre araya diğer sürücüler girerek, sürücüyü durdurmaya çalıştı. Sürücü, daha sonra aracına binip uzaklaştı. Esra Nur Olgun da beyzbol sopalı saldırı girişimini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
"KASK OLMASA KAFAMA GELECEKTİ"
Yaşadıklarını anlatan Esra Nur Olgun, "Arabayı önüme kırdı, kornaya bastım. Haksız olduğu halde özür dilemesi gerekirken sinirlenerek, 'Ne var, yol benim yolum, sen kenardan git' dedi. Durup sözlü münakaşanın ardından kadın olduğumu fark etmesine rağmen muharebe alanı oluşuyor.
"YUMRUK SALLADI KASKIMA GELDİ"
En sonunda sinirlenip aracından beyzbol sopası çıkardı. Kaskımı kafamdan çıkarmamıştım, bir yumruk salladı ve kaskın kenarına geldi. Kaskı çıkarmış olsaydım yumruk kafama gelecekti. Çevredeki vatandaşlar tuttu sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı" dedi.
"KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"
Olaydan çok etkilendiğini ve sürücüden şikayetçi olacağını belirten Olgun, "Erkeklerle eşitiz, aynı işi yapıyoruz ama bünye olarak daha hassasız. Böyle bir kavgayı kaldıramayabiliriz, böyle bir şeyi biz erkekler gibi hazmedemeyebiliriz.
Motorlulara genel olarak dikkat etmeleri gerekiyor çünkü biz o kadar kolay durabilen araçlar değiliz, dursak bile motorda kaporta biziz.
Onlar sadece arabasında birkaç çizik ile kurtulabilir ama biz kırık kemiklerle birkaç ay yataktan çıkamayabiliriz. O kişinin, o şekilde trafiğe çıkması doğru değil" diye konuştu.
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