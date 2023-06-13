AA'da yer alan habere göre Küçükhasbahçe Mahallesi 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, eşi doktor Melek B. ile tartışmaya başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktoru bıçakla öldüren eşi, daha sonra silahla intihar etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Melek B'yi bıçaklayan zanlı, daha sonra yanındaki silahla kendi hayatına son verdi.

İhbar üzerine merkeze çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Melek B. ve eşinin öldüğü belirlendi. Çiftin boşanma aşamasında oldukları öne sürüldü.