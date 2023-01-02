Kadıköy sahilde yanan 6 tekne kullanılamaz hale geldi

Kadıköy Bostancı sahilde marinada bağlı bulunan teknede yangın çıktı. DHA'nın haberine göre; alevler diğer teknelere sıçrarken, bu sırada 6 tekne yanarak kullanılamaz geldi.
ALEVLER BİR ANDA BÜYÜDÜ
Yangın, Bostancı sahilde bulunan marinada saat 05.15 sıralarında meydana geldi. Marinada bağlı bulunan teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bu sırada diğer teknelere sıçradı.
6 TEKNE KÜLE DÖNDÜ
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın sırasında 6 tekne yanarak kullanılamaz hale geldi.