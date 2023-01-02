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Son dakika haberi Kadıköy sahilde yanan 6 tekne kullanılamaz hale geldi

İstanbul Kadıköy'deki Bostancı sahilinde bir teknede çıkan yangın, kısa sürede marinadaki diğer teknelere sıçradı. Alevlerin sardığı 6 tekne kullanılamaz hale geldi

Giriş: 02.01.2023 - 06:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kadıköy sahilde yanan 6 tekne kullanılamaz hale geldi
Kadıköy sahilde yanan 6 tekne kullanılamaz hale geldi
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DHA

Kadıköy Bostancı sahilde marinada bağlı bulunan teknede yangın çıktı. DHA'nın haberine göre; alevler diğer teknelere sıçrarken, bu sırada 6 tekne yanarak kullanılamaz geldi.

ALEVLER BİR ANDA BÜYÜDÜ

Yangın, Bostancı sahilde bulunan marinada saat 05.15 sıralarında meydana geldi. Marinada bağlı bulunan teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bu sırada diğer teknelere sıçradı.

6 TEKNE KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın sırasında 6 tekne yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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