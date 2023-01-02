Kadıköy sahilde yanan 6 tekne kullanılamaz hale geldi

Kadıköy Bostancı sahilde marinada bağlı bulunan teknede yangın çıktı. DHA'nın haberine göre; alevler diğer teknelere sıçrarken, bu sırada 6 tekne yanarak kullanılamaz geldi.

Yangın, Bostancı sahilde bulunan marinada saat 05.15 sıralarında meydana geldi. Marinada bağlı bulunan teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bu sırada diğer teknelere sıçradı.