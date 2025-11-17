"Gürcistan ve Azerbaycan facianın ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber etti. Uçağın kara kutusuna ve şehitlerimizin naaşlarına kısa sürede ulaştık. Bakanlarımızın, milletvekillerimizin, sivil ve askeri erkân ile vatandaşlarımızın katılımıyla şehitlerimize son görevimizi yerine getirdik. Bir kez daha aziz hatıralarını daima yaşatacağımız kahraman askerlerimizin her birine Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hırvatistan dönüşü düşen yangın söndürme uçağında şehit olan pilotumuza da Rabbimden rahmet diliyorum."

"KARA KUTU İNCELENECEK"

"Bin yıldır olduğu gibi bugün de sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin huzuru, devletimizin bekası uğruna canları pahasına vazife yapan nice vatan evladı var. Rabbim hepsini korusun, muhafaza etsin. Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit ailelerimiz olmak üzere şeffaf bir şekilde paylaşacağız."

"Peygamberlikten sonraki en yüce makam olan şehadet mertebesine ulaşmak ne kadar ulvi ise geride kalanlar için sabretmek o kadar büyük bir derecedir. Şehit yakınlarımızın teslimiyeti, vakarı, sabrı, metaneti konusunda bu milletin bir ferdi olarak duygulanmamak elde değil. Metanetlerinden taviz vermeyen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 783 bin kilometrekaresinin tamamına, 86 milyon insanımızın her birine aşkla hizmet ediyoruz. Durmadan, dinlenmeden çalışıyor, eserlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Geride bıraktığımız iki haftayı yine dolu dolu geçirdik. Ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerinden çok kıymetli isimleri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk."