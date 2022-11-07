Kabine toplanıyor! Başörtüsü, EYT, taşeron işçi, dış politika...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda öne çıkan başlıklardan biri. Teklifin Meclis'e sunulması öncesinde, muhalefet partileriyle yapılan görüşmeler değerlendirilecek. Referandum seçeneğine ilişkin istişareler yapılacak.

EYT DE MASADA

EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu da kabine toplantısında görüşülecek. Sona yaklaşılan çalışmaların detaylarının ele alınması bekleniyor.

DİĞER KONULAR

Kabine toplantısında Rusya-Ukrayna arasındaki kriz, tahıl koridoru, terörle mücadele gibi konularda değerlendirilecek. İsveç Başbakanı'nın 8 Kasım'daki Türkiye ziyareti de masadaki bir diğer konu.

Özbekistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve Endonezya'daki G-20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.