İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de yolların boş bırakılması gerektiğini belirterek, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol, lütfen yolları müdahale ekiplerimize bırakınız" ifadelerini kullandı.