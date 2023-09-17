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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!

        Son dakika haberi İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangına müdahalede Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan bir helikopterin, su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğünü açıkladı. Bakan Yumaklı, görevli dört mürettebattan birinin sağ olarak kurtarıldığını, diğer üç mürettebat için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 03:05 Güncelleme: 17.09.2023 - 03:47
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        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
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        İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışan ve içinde 4 personelin olduğu öğrenilen yangın söndürme helikopteri baraja düştü.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü'nce kullanılan helikopterlerden biriyle irtibatın kesildiğini, yapılan araştırmada helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğünün belirlendiğini bildirdi.

        Yumaklı, helikopterdeki dört personelden birinin sağ olarak kurtarıldığını, üçü için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

        Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

        "İzmir’in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23.53'te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada, helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü tespit edilmiştir. Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır. Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir."

        MENDERES İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGINI

        Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

        İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

        Yangın için gece görüş özelliği olan 3 helikopterin görev yapıyordu.

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        #Menderes
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