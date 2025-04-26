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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İzmir'de rüşvet operasyonu: 12 tutuklama

        İzmir'de rüşvet operasyonu: 12 tutuklama

        İzmir'in Menemen ilçesinde serbest bölgede bazı gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 13'ü için adli kontrol kararı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:47
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        İzmir'de rüşvet operasyonu: 12 tutuklama
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        İzmir'in Menemen ilçesindeki serbest bölgede rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü gümrük muhafaza memuru, 2'si kamu görevlisi olmak üzere toplam 25 şüpheliden 12'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Mali Suçlar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, Menemen'deki serbest bölgede bazı gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından bazı konteynerlerin inceleme yapılmadan geçirildiği, eksik beyannamelerle muayene işlemleri gerçekleştirildiği, vergi miktarı ve ürün türünün belirlenmesi için laboratuvara gönderilmesi gereken ürünlerin gönderilmediği belirlendi.

        25 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

        Olayla ilgili 4'ü gümrük muhafaza memuru, 2'si kamu görevlisi olmak üzere toplam 25 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Ekipler, 21 Nisan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 12 bin 200 dolar, 13 tam altın, 40 gram altın, 6 çeyrek altın ile 3 gram esrar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        3 MİLYON 850 BİN LİRALIK İŞLEM

        Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) verileri ve şüphelilerin hesap hareketlerinde yapılan inceleme sonucunda; 4 gümrük memurunun rüşvetle ilişkili toplam 3 milyon 850 bin liralık işlem gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı. Öte yandan şüphelilerin rüşvet aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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