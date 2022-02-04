İzmir'de dehşet! Müzisyeni öldürdüler!

DHA

Son dakika haberler... İzmir'de, bu sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi 337 sokakta, insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

Müzisyenlik yaparak geçimini sağladığı belirtilen Şener Esen (42), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Esen, kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Esen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Esen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, silahlı saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.