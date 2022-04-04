Dervişoğlu'ndan Ağıralioğlu açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon rakamları üzerinden hükümeti eleştirdi.
Üretici enflasyonundaki artışın son 27 yılın en yüksek seviyesi olduğunu belirten Dervişoğlu, "Bir takım tedbirlerle enflasyonun düşeceğini düşünen iktidara sesleniyoruz, enflasyonla mücadele polisiye tedbirlerle veya rakamlarla oynayarak yapılmaz, arzı artırmadan enflasyonu düşürebilmenin, ekonomi ilmi açısından imkanı yoktur. Üretimi artıracak tedbirlerin alınması gerekmektedir. Özellikle gıda enflasyonunun önlenebilmesi için de çiftçinin desteklenmesi, ithalata harcanan paranın çiftçiye destek olarak verilmesi lazımdır. Aksi taktirde Türk milleti açlıkla karşı karşıya kalmak gibi bir tehdidin pençesine düşecektir." ifadelerini kullandı.
Müsavat Dervişoğlu, gazetecilerin partisinin Başkanlık Divanındaki değişikliğe ilişkin sorusu üzerine siyasi partilerde bu gibi değişikliklerin olabileceğini dile getirdi.
Bu tartışmanın yaşanmasının İYİ Partinin demokrasi anlayışından kaynaklanan bir durum olduğunu kaydeden Dervişoğlu, şöyle konuştu:
"Çünkü biz bu değişiklikleri sadece kongreden kongreye yapmıyoruz, performans ölçümü de nazara alınıyor bazı alanlarda. Ama iki yerde kamuoyu kenetleniyor, oysa bu başkanlık divanında birçok değişiklik yapıldı. İki kişiyi esas alarak bu tartışmaları yapmaya çalışıyorlar. Koray Bey bu partinin kurucusu, hizmetleriyle herkes tarafından kabullenilmiş bir şahsiyet. Bana sorsanız 'teşkilat başkanlığı yapar mısınız' diye ben bu yaşta böyle bir görev talip olmam, çok yüksek enerji isteyen bir konudur bu. Koray Bey parti kurulduğu andan itibaren yapıyor. Dolayısıyla Koray Bey'in bir makamdan alınıp, bir başka makama taşınmış olması kamuoyunda tartışıldığı kadar bizim parti içinde tartışılmadı. Koray Bey'in Divanda yerinin değişmesi ona olan sevgimizi, ona olan saygımızı azaltmaz, bir parti içi meseledir. Burada başka şeyler arıyorlar, bizim aklımıza dahi gelmeyen şeyleri tartışıyorlar.
Yine Yavuz Ağıralioğlu Bey'de bizim açımızdan kıymetli bir arkadaşımızdır, hala bulunduğu konum itibarıyla da hem kendi adına hem partisi adına mücadele verme ehliyetinden kaynaklı olarak söz söyleme salahiyetine sahiptir. Partilerin iç meseleleri olarak düşünülen şeyin başka partilerde olunca bir partinin iç meselesi olarak anlaşılması ama İYİ Parti'de olunca ona farklı anlamlar yüklenmesi tarafımızdan yadırganıyor."
Dervişoğlu, vefatının 25. yılı dolayısıyla MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i rahmetle andı.
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