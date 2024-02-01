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        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: İYİ Parti Sivas adayı adaylıktan çekildi

        İYİ Parti Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, adaylıktan çekildi

        İYİ Parti Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, sağlık sorunu nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 12:17 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:49
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        İYİ Parti Sivas adayı adaylıktan çekildi
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        İYİ Parti Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, İYİ Parti Sivas İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bir süre önce kalp krizi geçirdiğini söyledi.

        Sivas için büyük hayalleri olduğunu belirten Ceylan, "Sivas'ı büyükşehir, sanayi şehri ve modern bir bilim şehri yapmak gibi hayallerim vardı ama geçirmiş olduğum kalp krizi nedeniyle genel başkanımız Meral Akşener'in de iznini alarak bu kutsal görevimden çekilmek zorunda kaldım. Bütün Sivaslı hemşerilerime ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, haklarını helal eksinler." ifadelerini kullandı.

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