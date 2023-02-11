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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Özellikle Hatay’dan başlayarak tüm Türkiye’de an itibariyle toprak ve mülk yabancıya satışının yasaklanması lazım. Kesinlikle bunun takipçisi olacağız, ne demek istediğimi Hataylılar anlıyor" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir yıkıma uğrayan Hatay'da incelemelerde bulunuyor.

Burada gazetecilere bir açıklama yapan Akşener şunları söyledi:

"Depremin ilk saatlerinden itibaren önce milletvekili arkadaşlarımızı il ve ilçelere dağıttık. İYİ Parti'yi büyük bir STK haline çevirerek yardım organize ettik. Sahadan gelen bilgileri gerekli mercilere bildirerek çözülmesini sağladık.

Bu büyük bir yangın, bu yangının söndürülmesi lazım. Yangından mal kaçırmak söz konusu değil. Şehrin tümünü gezdik, yıkıntıları gördük.

Birincisi her bir enkazın üstünde ister sivil ister devlet görevlisi iki kişiye oranın zimmetlenmesi lazım. Hala enkazlardan canlı çıkıyor; arama-kurtarma faaliyetlerinin bitirilmemesi lazım.

Çok ciddi manada çöp söz konusu. Eğer toplama imkanı yoksa derhal kireç atılması lazım. Salgın hastalıklar devam eder. Tuvalet birinci öncelik. Bütün deprem bölgesinde mutlaka tuvalet. Konteyner evlere derhal geçilmesi lazım.

Cenazesi çıkmadığı için hiçbir insanı tahliye etmeniz mümkün değil. Benden kefen isteniyor, kefene ihtiyaç var.

Çocuklarımız zorda. Gece de gündüz de çok soğuk. Barınmanın yanında ısınma lazım. Çocuk ilaçlarına ihtiyaç var. Bazı bölgeler ishal başladı. Çocukları anneleriyle tahliye etmemiz lazım. Erkekler kalabilir ama anne ve çocukları depremden etkilenmeye illere götürülmesi lazım.

Mutlaka zimmetlenmiş evlerin ziynet eşyaları ve değerli eşyaları var. Onlar zimmetlenmesi lazım.

Daha fazla güvenlik görevlisinin asker ve polis olarak sevkiyatının yapılması lazım. Yağma ve güvenlik açısından çok önemli.

Özellikle Hatay’dan başlayarak tüm Türkiye’de an itibariyle toprak ve mülk yabancıya satışının yasaklanması lazım. Kesinlikle bunun takipçisi olacağız, ne demek istediğimi Hataylılar anlıyor. Türkiye'de an itibariyle durdurulması lazım.

10 bin lira iyi güzel ama devamı lazım. İnsanlar işlerinden oldu, evlerin hangi sürede yapılacağının bildirilmesi lazım.

Annesini babasını kaybetmiş çocukları devlete teslim edin. Başka şehirde yaşayan ailelerin, STK'ların organizasyonları var ama onun başına devletin sosyal hizmetlisinin konulması lazım. Organı için çalınır, batı ülkelerine satılır... Çocukların emniyeti."