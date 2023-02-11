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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin etkilediği Diyarbakır'a gitti. Erdoğan bugün Şanlıurfa'ya da gidecek

Giriş: 11.02.2023 - 14:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
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HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti.z

8 Şubat Çarşamba günü Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da, perşembe günü Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de depremzedelerle bir araya gelen Erdoğan, dün de Adıyaman ve Malatya'da deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu ve depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Esenboğa Havalimanı'ndan Diyarbakır'a hareket etti. Erdoğan'ın Diyarbakır'ın ardından Şanlıurfa'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da şunları söyledi:

"1999 depreminden 3 kat daha büyük ve 3 kat daha yıkıcı bir deprem. Arazilerde oluşan yarıklar karayollarını ve demiryollarını büken kaymalar depremin şiddetinin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. Yıkılan binaların yanı sıra yüz binlerce bina oturulamaz hale gelmiştir.

Deprem bölgesinde can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır. 80 bin 97 insanımız yaralanmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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