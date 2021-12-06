İşte mahsur kalan dağcıları kurtaran yöntem!

Oteller Bölgesi'ndeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda muayeneleri tamamlanan amatör dağcılar Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49), kent merkezindeki Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
AA'nın haberine göre, dağda ayağı burkulan Can'ın hastanede tedavisine başlandığı, diğer iki kişinin ise kontrol amaçlı getirildiği öğrenildi. Ömür Büyüköztürk, hastanenin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 6-7 yıldır dağcılıkla uğraştığını söyledi.
'KARDAN MAĞARA YAPTIM, ÖYLE KURTULDUK'
Kayboldukları bölgede yaşadıklarını aktaran Büyüköztürk, "Hava çok kötü olunca güzel bir yer bulduk. Orada kardan bir mağara yaptım, öyle kurtulduk yoksa kurtulma şansımız mucizeydi bizim. Kardan mağara yaparak kurtulduk. 14-15 saat o havada sağlık ekipleri, polis, jandarma gelemedi ama biz kurtulduk şükür." dedi.
'ANİDEN SİS BASTIRINCA İLERLEYEMEDİLER'
Ali Can'ın ağabeyi Fahrettin Can ise kardeşi ve diğer 2 amatör dağcının aniden bastıran sis nedeniyle ilerleyemediklerini anlattı. Mahsur kalan 3 kişinin bölgeyi bildiğini ve sık sık buraya çıktığını dile getiren Can, "Yoğun fırtınadan dolayı bayağı bir geç vakit ulaştılar ama yine de Allah razı olsun AKUT, AFAD, jandarmadan. Çok şükür kurtuldular. Kardeşimin durumu iyi, yürüyebiliyor. Diğer arkadaşlar da iyi. Bayağı üşümüşler, çok soğuk vardı çünkü. Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Kurtuldular çok şükür." diye konuştu.
Oteller Bölgesi'nden zirve noktasına doğru yürüyüşe çıkan amatör dağcılar Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyüköztürk, Küçük Zirve ile Büyük Zirve arasında Can'ın ayağının burkulması nedeniyle yürüyemediği için dün öğleden sonra mahsur kalmıştı. Dağcılar, telefonla jandarmaya ulaşıp yardım istemişti.
14 SAAT SONRA KURTARILDILAR
Telefon sinyallerinden bu kişilerin bulunduğu yeri belirleyen ekipler, kurtarma operasyonu başlatmıştı. Arama kurtarma faaliyetine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, ANDA Arama Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) bünyesindeki 71 kişi katılmış, karlı zeminde fırtınalı ve sisli havada 14 saatte ulaşılabilen 3 kişi, Oteller Bölgesi'ne getirilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!