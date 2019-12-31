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Meteoroloji açıkladı! Yeni yılın ilk günü 4 bölgede sağanak! İşte 1 Ocak'ta hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yeni yılın ilk gününde 4 bölgemizde; Marmara, Ege, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ağırlıklı olarak kar yağışı bekleniyor. Akdeniz'de ise parçalı bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. İşte yeni yılın ilk günü beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

31.12.2019 - 12:01 | Güncelleme:
1 Ocak hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yeni yılın ilk gününde, yarın, Marmara, Ege, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak yağış, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise ağırlıklı olarak kar yağışı bekleniyor. Meteorolojik verilere göre Akdeniz bölgesinde ise parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyredeceği, doğu illerinde ısının sıfır derecenin altına düştüğü görülüyor. İşte yeni yılın ilk günü Türkiye genelinde hava durumu...

ANKARA: 5, Kar yağışlı

İSTANBUL: 8, Sağanak yağışlı

İZMİR: 10, Parçalı bulutlu

BURSA: 6, Gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 7, Sağanak yağışlı

BALIKESİR: 6, Sağanak yağışlı

MUĞLA: 12, Parçalı bulutlu açık

ANTALYA: 17, Parçalı bulutlu açık

MERSİN: 15, Parçalı bulutlu açık

ADANA: 14, Parçalı bulutlu açık

KONYA: 3, Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR: 2, Aralıklarla kar yağışlı

SİVAS: 4, Kar yağışlı

KAYSERİ: 6, Parçalı bulutlu

SAMSUN: 12, Sağanak yağışlı

TRABZON: 11, Sağanak yağışlı

RİZE: 11, Parçalı bulutlu

ERZURUM: 0, Parçalı bulutlu

KARS: 1, Parçalı bulutlu

AĞRI: -5, Kar yağışlı

VAN: 4, Kar yağışlı

DİYARBAKIR: 10, Sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 12, Parçalı bulutlu

HAKKARİ: -3, Kar yağışlı

 


 

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