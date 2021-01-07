İHA

Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Bağcılar ve Bahçelievler’deki iki iş yerinde sahte plaka basıldığı ihbarını aldı.

İHA'nın haberine göre, yürütülen soruşturma kapsamında dün Bağcılar ve Bahçelievler’e operasyon düzenleyen polis ekipleri, iş yerinde ‘TR’ ibareli mühürlü farklı illere ait tek ve çift olarak basılmış 576 adet plaka, yine ‘TR’ ibareli ve plaka hologramlı ve basılmaya hazır boş 289 plaka levhası, ‘TR’ ve ‘D’ ibareli plaka kenarlarına takılan 84 şerit, plakalara vurulan 1 soğuk mühür, 1 lazer kesim makinası, 279 tane harf ve rakam içeren baskı kalıpları, plaka boyama aleti, 2 baskı makinası, bir metal kesme makası ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Baskında, söz konusu işyerleri ile bağlantılı; O.H., F.T., M.T., H.B.K., M.Y.E., ve B.E. adlı 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyona konu olan 2 iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilen 6 şüphelinin, bugün adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.