İstanbul Kadıköy'deki, Göztepe Gözcübaba Kurban Pazarı’nın yanında bulunan boş arazide bazı kurban sahipleri kesim yaptırmak istedi. DHA'nın haberine göre, Kadıköy Belediyesi Zabıta ekipleri, açık alanda kesim yapmanın yasak olduğunu, yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağını belirterek, izin vermedi. Vatandaşlar ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı.

Kurban pazarına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kurbanını açık alanda kesen bir kişiye cezai işlem uygulandı. Zabıta memurlarına mukavemet gösteren bir kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Yaşanan tartışmanın ardından kesim yapılmak istenen alan boşaltıldı.