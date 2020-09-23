İstanbul Eyüpsultan'da 5 katlı binada yangın!

İstanbul Eyüpsultan'daki, Bülbüldere Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Binada yaşayanlar hemen tahliye edilirken, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

DHA'da yer alan habere göre itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. (Ayrıntınlar gelecek)