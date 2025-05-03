İstanbul'da deprem! 3 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile İstanbul deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği
Son dakika haberi: İstanbul deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi, depremin Silivri ilçesi açıklarında meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin merkez üssünü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olarak açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrası ''Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, 3 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İstanbul deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği...
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Son dakika haberine göre, İstanbul'da deprem oldu. Şiddetli sarsıntıyı hissedenler İstanbul deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgi almak için araştırmalarına hız kazandırdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise şiddetli sarsıntının merkez üssünün İstanbul’un Silivri ilçesi açıkları olarak duyurdu. İşte, 3 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
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İSTANBUL'DA DEPREM
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, saat 11.36'da İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 14,7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre ise deprem, Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana geldi.
3.7 büyüklüğündeki sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
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AFAD VERİLERİ İLE TEKİRDAĞ DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [24.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2025-05-03
Saat:11:36:54 TSİ
Enlem:40.8275 N
Boylam:28.19 E
Derinlik:18 km
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KANDİLLİ VERİLERİ İLE İSTANBUL DEPREM BİLGİLERİ
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
03.05.2025, 11:36:54 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 14.7 km
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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