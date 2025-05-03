Son dakika haberine göre, İstanbul'da deprem oldu. Şiddetli sarsıntıyı hissedenler İstanbul deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgi almak için araştırmalarına hız kazandırdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise şiddetli sarsıntının merkez üssünün İstanbul’un Silivri ilçesi açıkları olarak duyurdu. İşte, 3 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.