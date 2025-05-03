Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM İLE SALLANDI! 3 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        İstanbul'da deprem! 3 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile İstanbul deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği

        Son dakika haberi: İstanbul deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi, depremin Silivri ilçesi açıklarında meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin merkez üssünü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olarak açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrası ''Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, 3 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İstanbul deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 12:45 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son dakika haberine göre, İstanbul'da deprem oldu. Şiddetli sarsıntıyı hissedenler İstanbul deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgi almak için araştırmalarına hız kazandırdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise şiddetli sarsıntının merkez üssünün İstanbul’un Silivri ilçesi açıkları olarak duyurdu. İşte, 3 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

        • 2

          İSTANBUL'DA DEPREM

          Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, saat 11.36'da İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

          4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 14,7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre ise deprem, Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana geldi.

          3.7 büyüklüğündeki sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

        • 3

          AFAD VERİLERİ İLE TEKİRDAĞ DEPREM BİLGİLERİ

          Büyüklük:3.7 (Ml)

          Yer:Marmara Denizi - [24.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

          Tarih:2025-05-03

          Saat:11:36:54 TSİ

          Enlem:40.8275 N

          Boylam:28.19 E

          Derinlik:18 km

        • 4

          KANDİLLİ VERİLERİ İLE İSTANBUL DEPREM BİLGİLERİ

          SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

          03.05.2025, 11:36:54 TSİ

          Büyüklük: 4.0

          Derinlik: 14.7 km

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
        Bugün hangi maçlar var?
        Bugün hangi maçlar var?
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa