Veliden okul müdürüne saldırı!

İHA

İstanbul'da, dün öğlen saatlerinde Büyükçekmece İlkokulu'nda akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre, F.İ. isimli veli, öğrencilerin arasında çıkan kavgada çocuğunun zarar gördüğünü ileri sürerek okul gelip kavga çıkardı.

OKUL MÜDÜRÜNÜ DARP ETTİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre okuldaki malzemelere zarar veren F.İ. ardından okul müdürü V.A.’yı da darp etti. Zanlı yapılan ihbarın üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. F.İ.’nin daha önce de birçok olaydan suç kaydının olduğu öğrenildi.

"BİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"

Meslektaşlarının darp edilmesiyle ilgili okul önünde toplanan Eğitim Bir Sen İstanbul 5 No'lu sendikalılar konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Yusuf Sabaz, “Öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı bu durum kabul edilemez.

Öğretmenlere yönelik şiddetin her türlüsü geleceğe yöneltilen bir darbe ve yarınların karartılmasına yönelik bir hamledir. İdarecilerimizin hiç de hak etmediği şekilde bazı öğrenci velilerimizin fiili saldırısına ve hakaretlerine maruz bırakılması bizi bir kez daha derinden üzmüştür.

"KÜFÜRLER SAVURUP ŞİDDET UYGULADI"

Bir öğrenci velisi tarafından okulun kalbinin attığı öğretmenler odasına girilmiş içeride bulunan öğretmen arkadaşlarımıza ağza alınmayacak küfürler ve hakaretlerde bulunulmuş yetmemiş okul malına zarar verilmiştir. Daha sonra okul müdürümüze de aynı hakaretlerde bulunarak okul müdürümüz darp edilmiştir” dedi.