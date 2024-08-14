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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması yeniden başladı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması yeniden başladı

        Avcılar yan yoldaki elektrik altyapı onarımı dolayısıyla ara verilen metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması yeniden başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 09:42 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:42
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        "Beyaz Yol" çalışması yeniden başladı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi planlanıyor.

        Çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.

        Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.

        Duraklarda yönlendirme tabelalarının ve iletişim ekiplerinin yolcuları yönlendirmesi bekleniyor.

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