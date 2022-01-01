Köprü ve tünel geçiş ücretlerine zam

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü; 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışların göz önüne alındığı belirtildi.

Açıklamada "Otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlayan erişme kontrollü otoyolların, Boğaz Köprülerinin ve Avrasya Tüneli'nin servis sürelerinin uzatılması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yapılan düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar göz önüne alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ TARİFELERİ

SINIF ARAÇ TİPİ KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ(TL) 1 AKS ARALIĞI 3.20 m’DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR 8,25 2 AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.’DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR 10,75 3 3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 23,25 4 4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 46,00 5 6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR 61,00 6 MOTOSİKLETLER 3,25

"KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ İKİ EŞİT PARÇAYA BÖLÜNEREK İKİ YÖNLÜ OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR"

Açıklama şöyle devam etti: "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir.Açıklama şöyle devam etti: "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir.

Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8.25 TL olarak belirlenmiştir. Araç sınıflarına göre Boğaz Köprüleri geçiş ücret tarifesi ekte verilmiş olup, otoyollardaki geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler ise uygulama tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde yol kullanıcılarının ve ilgililerin hizmetine sunulacaktır."

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ TARİFESİ

ARAÇ SINIFI ​OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)​ 1 ​184,50​​ ₺ ​2 295,00 ₺ ​3 350,00 ₺ ​4 464,50 ₺ ​5 585,50 ₺ ​6 129,00 ₺

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ TARİFESİ

ARAÇ SINIFI ​​ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)​ 1 ​ 19,00 ₺ ​2 ​ 25,00 ₺ ​3 ​ 46,50 ₺ ​4 ​ 118,50 ₺ ​5 ​ 147,50 ₺ ​6 ​ ​ 13,00​ ₺ ​

YÜZDE 25 ZAM

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti geçen yıl 13.25 TL olarak uygulanıyordu. Bu sene iki yönde alınacak geçiş ücretinin toplamı 16,50 TL olacak. Bu da yüzde 24.5 zam anlamına geliyor. Osmangazi Köprüsü'nde ise geçen yıl otomobil için alınan ücret 147.5 TL iken bu yıl 184.5 TL, bu da yüzde 25 zamma karşılık geliyor.

2021 yılı ücretleri.

AVRASYA TÜNELİ'NDE GECE TARİFESİ

1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretlerinde gündüz ve gece tarifesi belirlendi. Buna göre gündüz ücretleri otomobiller için 53 TL, minibüsler için 79,50 TL oldu. Ücretler gece tarifesinde yüzde 50 indirimli olarak otomobiller için 26,50 TL, minibüsler için ise 39,75 TL olarak uygulanacak. 05.00 - 23.59 saatleri arasında gündüz, 00.00 – 04.59 saatleri arasında gece tarifesi geçerli olacak.