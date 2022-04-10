İstanbul'da kaydedildi! Metroda korkutan görüntü

İHA

Korkutan olayda, Taksim metrosunda küçük çocuklar eğlenmek amacıyla yürüyen merdivenlerin bandından aşağıya kaydı.

İHA'nın haberine göre, etraftaki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kaymaya devam eden çocukların tehlikeli oyunu bir süre devam etti. Görüntüyü çeken muhabire de tepki gösteren çocuklar uyarılara aldırış etmedi.

'CANIMIZ SIKILIYOR' DİYE YANIT VERDİLER

Bazı vatandaşların uyarılarını dikkate almayan çocukların çevredekilerin "Oynadığınız oyun tehlikeli değil mi?" sorusuna "canımız sıkılıyor abi" demesi dikkat çekti. Çocukların tehlikeli oyunu ise kameraya yansıdı.