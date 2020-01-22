22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi. Depremin ardından kısa süreli panik yaşanırken halk sokaklara döküldü.
DEPREMLER ART ARDA GELDİ
Bu depremden dakikalar sonra 22:25'te; yine Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 22, 2020
İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'ndan depreme ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, "An itibariyle can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
MANİSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Manisa Valisi Ahmet Deniz: "(Manisa'daki deprem) Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok"
İSTANBUL VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI
İstanbul Valiliği, Manisa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremin ardından açıklamada bulundu.
Valilik'ten yapılan açıklama şöyle;
AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.
İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun.
AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI
Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz"
MERAL AKŞENER'DEN DEPREM MESAJI
Ülkemizin batı kesimlerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. #Deprem bizim gerçeğimiz, yerel yönetimlerimiz ve iktidar gerekli tedbirleri çok geç olmadan almalılar.
AFAD: CAN KAYBI YOK
Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.22 23:15:52 39.0835 27.8267 8.6 -.- 3.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.22 23:14:20 38.9885 27.8443 9.0 -.- 3.4 3.3 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 23:03:17 39.0300 27.8808 5.6 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 23:00:25 39.0178 27.8037 7.1 -.- 3.4 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:57:27 39.0317 27.9063 2.5 -.- 3.7 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:50:52 39.0250 27.8388 1.2 -.- 3.5 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:48:30 39.0883 27.8387 8.0 -.- 4.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.22 22:41:09 39.0527 27.8455 7.8 -.- 2.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:40:16 38.9983 27.8535 11.1 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:34:11 39.0668 27.8327 7.5 -.- 3.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:28:16 38.9957 27.8503 1.9 -.- 2.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:27:17 39.0293 27.8345 8.1 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:25:13 39.0623 27.8455 12.5 -.- 4.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:22:15 39.0573 27.8445 8.5 -.- 5.6 5.4 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 21:38:30 39.2530 25.5517 8.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI 2020.01.22 20:33:01 39.6580 25.8758 9.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI 2020.01.22 20:25:38 38.8275 27.2988 8.4 -.- 1.6 -.- KOZAKLAR-(MANISA) 2020.01.22 20:11:31 37.9365 27.9495 5.2 -.- 1.2 -.- YUKARIKAYACIK-(AYDIN) 2020.01.22 19:49:03 37.8755 27.9380 5.3 -.- 3.5 3.5 EMIRDOGAN-(AYDIN)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!