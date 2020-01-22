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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi. Depremin ardından kısa süreli panik yaşanırken halk sokaklara döküldü.

DEPREMLER ART ARDA GELDİ

Bu depremden dakikalar sonra 22:25'te; yine Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan depreme ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, "An itibariyle can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

MANİSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Ahmet Deniz: "(Manisa'daki deprem) Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok"

İSTANBUL VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, Manisa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremin ardından açıklamada bulundu.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle;

AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun.

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz"

MERAL AKŞENER'DEN DEPREM MESAJI

Ülkemizin batı kesimlerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. #Deprem bizim gerçeğimiz, yerel yönetimlerimiz ve iktidar gerekli tedbirleri çok geç olmadan almalılar.

AFAD: CAN KAYBI YOK

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.22 23:15:52 39.0835 27.8267 8.6 -.- 3.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.22 23:14:20 38.9885 27.8443 9.0 -.- 3.4 3.3 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 23:03:17 39.0300 27.8808 5.6 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 23:00:25 39.0178 27.8037 7.1 -.- 3.4 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:57:27 39.0317 27.9063 2.5 -.- 3.7 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:50:52 39.0250 27.8388 1.2 -.- 3.5 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:48:30 39.0883 27.8387 8.0 -.- 4.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.22 22:41:09 39.0527 27.8455 7.8 -.- 2.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:40:16 38.9983 27.8535 11.1 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:34:11 39.0668 27.8327 7.5 -.- 3.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:28:16 38.9957 27.8503 1.9 -.- 2.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:27:17 39.0293 27.8345 8.1 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:25:13 39.0623 27.8455 12.5 -.- 4.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:22:15 39.0573 27.8445 8.5 -.- 5.6 5.4 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 21:38:30 39.2530 25.5517 8.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI 2020.01.22 20:33:01 39.6580 25.8758 9.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI 2020.01.22 20:25:38 38.8275 27.2988 8.4 -.- 1.6 -.- KOZAKLAR-(MANISA) 2020.01.22 20:11:31 37.9365 27.9495 5.2 -.- 1.2 -.- YUKARIKAYACIK-(AYDIN) 2020.01.22 19:49:03 37.8755 27.9380 5.3 -.- 3.5 3.5 EMIRDOGAN-(AYDIN)