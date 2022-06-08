İstanbul'da bir sitede yaşandı! Genç kadını dövdüler

HABERTURK.COM / AA

Paylaşımda, "Hiçbir şey yapmadan 25 yıldır oturduğumuz evimizin bahçesinde bize saldırdılar. Ya bu içkileri masadan kaldırın ya bu masayı ve sizi dağıtacağız dediler. Sonra masayı dağıtıp saldırmaya başladılar. 5 erkek kadınları kafa göz dövdü" ifadelerini kullanan Dila adlı kullanıcı şöyle devam etti:

"25 yıldır doğduğumdan beri oturduğum evim. Tüm site kardeş kardeş hep beraber eğleniriz mangal yaparız içeriz. Orucumuzu da açarız iftar yemeği de veririz. Kimsenin kimseye saygısızlığı olmamıştır. Kadınları yanında erkek olmadan sıkıştırıp adam toplayıp dövmek nasıl bir caniliktir.

'5 KİŞİ BİRDEN ARKADAŞIMIZIN BABASINA DA SALDIRDI'

Amcası ya sizden kan dökülecek ya bizden diyor. Karakolda ben içirmem yine gidelim siteye yine içirmem içki diyor. Bizi tehdit ediyor. Sadece 1 bira içildiği için bahçede, ki bahçe ortak bir kamelya ve herkesin alanı her zaman oturulan kendi evimizin bahçesi.

Arkadaşım babasına ne oluyor sakin olun diye aşağı inmesiyle adamı 5 kişi dövmeleri bir oldu. Tek erkeği 5 kişi. Ki sakin olun kadınları bırakın diyen yaşlı başlı konuşmaya çalışan kalp hastası bir adamı. Ve en komiği karakolda promil testi yapıldığında bizimkilerin, ayağı kırılan hastanede yatan amcamın hepsinin promili 0 çıktı arkadaşlar 0! Sadece oturup sohbet etmek isteyen 5-6 kadın bunlar."

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

AA'da yer alan habere göre, Esenyurt'taki sitenin bahçesinde bir kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi Enver Paşa Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde yer alan çardakta oturan bir grup ile yanlarına gelen üç kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bahçede oturanlardan Ayşe T. darbedildi.

ÇOCUK MESELESİNDEN DAHA ÖNCE TARTIŞMA YAŞANDIĞI İDDİASI

Darp olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler C.A, E.A. ve Z.A'yı gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, iki grup arasında önceki tarihlerde çocuk meselesinden tartışma yaşandığı ve husumet oluştuğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A. ve Z.A. tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.