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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul baraj doluluk oranı kritik seviyede! Son 9 yılın en düşüğü... - Son dakika haberler

        İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 40'un altına düştü

        İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü. Geçtiğimiz yıl aynı tarihte yüzde 69 oranında ölçülürken, bu seviye son 9 yılın en düşük seviyesi oldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:06
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        Yüzde 40'un altına düştü
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        İstanbul'da barajlardaki doluluk oranlarını yüzde 40’ın altına düştü. Son günlerde etkili olan aşırı sıcaklarla birlikte doluluk oranı bugün yüzde 39.84 olarak ölçüldü. Bu rakam, 21 Temmuz itibariyle 2014 yılından bu yana en düşük doluluk seviyesi olarak kayıtlara geçti. Bir yıl önce aynı tarihlerde doluluk oranı yüzde 69.38 ölçülmüştü.

        İstanbul’un barajları artan sıcaklıklar ve yağışsız günlerin ardından alarm vermeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 40’ın altına düştü.

        Sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın artması, artan su kullanımı sonucu bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 39.84’e düştü. 2022 yılında, 21 Temmuz itibariyle doluluk oranı yüzde 69.38 olarak ölçülmüştü.

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        SON 9 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

        İSKİ tarafından 21 Temmuz tarihlerinde yapılan ölçümlerde bu doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Son olarak 21 Temmuz 2014 tarihinde yüzde 20.08 olarak ölçülen doluluk oranı ardından doluluk oranları 2020 yılında yüzde 60.61, 2021 yılında yüzde 65.85, 2022 yılında yüzde 69.38 olarak ölçülmüştü.

        EN DOLU BARAJ ÖMERLİ

        İstanbul’un barajlarındaki suyun yaklaşık yarısı tek bir barajda bulunuyor. İstanbul’un önemli barajlarından Ömerli barajında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 72.64 olarak ölçülürken, bu değerin İstanbul’da depolanan suyun yüzde 49.4’ünü oluşturuyor. Barajdaki doluluk oranının yüksek oluşunun nedenin baraj gölünün Melen çayından su aktarılması olduğu belirtiliyor.

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        İKİ BARAJ ADETA KURUDU

        İstanbul'a su sağlayan iki baraj ise adeta kurudu. Kazandere Barajında su seviyesi yüzde 7.09 olarak ölçülürken, Papuçdere barajında su seviyesi 4.51 olarak kayıtlara geçti.

        İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları;

        Alibeyköy barajı Yüzde 21.05

        Büyükçekmece Yüzde 21.18

        Darlık Yüzde 56.2

        Elmalı Yüzde 30.71

        Istrancalar Yüzde 34.63

        Kazandere Yüzde 07.09

        Ömerli Yüzde 72.64

        Papuçdere Yüzde 4.51

        Sazlıdere Yüzde 23.45

        Terkos Yüzde 28.43

        #baraj doluluk
        #son dakika
        #hava sıcaklığı
        #İSKİ
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