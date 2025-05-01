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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı

        İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı. İşine gitmek isteyen vatandaşlar ise yürümek zorunda kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:00 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:17
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        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
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        İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydan'ında geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar ise araç bulamayınca yürüdü.

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydan'ında geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

        Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Araç girişinin olmadığı bölgede işe gitmek isteyen vatandaşların yürüdüğü görüldü.

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        DİSK KADIKÖY'DE TOPLANIYOR

        İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde DİSK'in toplanma çağrısında bulunduğu Kadıköy'de güvenlik önlemleri alındı.

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri farklı noktalara toplanma çağrısında bulundu.

        DİSK'in çağrıda bulunduğu Kadıköy'de gece saatlerinden itibaren güvenlik tedbirleri alındı. Dün akşam saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın denetimlerde bulunduğu Rıhtım bölgesi bariyerlerle kapatılırken arama noktalarına gelenler kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından içeri alınıyor.

        BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

        İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi alınan güvenlik önlemleri kapsamında bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirildi.

        Kutlamalara kapalı olan meydana çok sayıda polis bariyeri sevk edilmişti. Gece saatlerinde kısmen yollar da kapatıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın çevresi tamamen bariyerlerle kapatılırken, gece Taksim Meydanı’na çıkan yollar da kısmen kapatılmaya başlandı.

        Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı.

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