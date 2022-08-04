İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın

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İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastanedekiler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı. Hastalar kucaklarda ve tekerlekli sandalyelerde tahliye edildi.

BÖYLE TAHLİYE EDİLDİLER Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı. Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı. Tahliye edilenler, Topkapı Üniversitesi Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Yerleşkesinin bahçesine getirildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında can pazarı yaşanırken, alev alev yanan hastane drone ile havadan görüntülendi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 104 hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yangın bizleri fevkalade üzdü. Hepimize büyük geçmiş olsun. Can kaybımız, yaralanan vatandaşımız söz konusu değil. İtfaiyeden aldığımız bilgi, sebebini bilmiyoruz. Yapılan incelemeler sonucu yangının sebebi ortaya çıkacak. Tahliye çalışmalarımızı tamamladık. 62 yaşlı, 42 yatan hasta tahliye edildi. 104 hasta nakledildi. Burası bize emanet. Tarihi, kadim şifa merkezi. Bu tescilli yapı en kısa zamanda eski haline getirmek için el birliğiyle yaraları sarmak boynumuzun borcu" dedi.